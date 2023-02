Non sono “bollette pazze”: l’albergo condannato a pagare 63 mila euro 

La società che gestisce l’hotel dell’Àncora - trenta camere in via del Mare - si era rifiutata di pagare le bollette Abbanoa perché ritenute “pazze”. Secondo Abbanoa invece i consumi erano quelli effettivi. Ieri il Tribunale di Cagliari ha depositato la sentenza che ha dato ragione alla società idrica condannando l’hotel al pagamento di cinquantamila euro (i consumi) più altri 13 mila euro di spese legali.

L’hotel non aveva provveduto a saldare numerose bollette relative a diverse annualità e nel 2017 aveva presentato ricorso sollevando una serie di contestazioni, in particolare quella sul malfunzionamento del contatore. Contestazioni in base alle quali c’è stata anche una richiesta di risarcimento danni. Per il Tribunale ha ragione il gestore unico. «Dopo cinque anni - mette in evidenza in una nota Abbanoa difesa dagli avvocati Giuseppe e Giovanni Macciotta - la sentenza ci dà pienamente ragione e conferma la legittimità dell’operato del gestore unico. Il giudice ha rigettato l’eccezione di prescrizione (fatture e solleciti erano stati inviati entro i termini) e la domanda di condanna al ripristino della fornitura idrica, ma anche l’opposizione all’ingiunzione di pagamento che il Tribunale dichiara definitiva ed esecutiva». Tradotto: cinquantamila euro da versare per i consumi mai pagati e oltre 13mila euro per le spese legali. La vicenda, spiega ancora Abbanoa, aveva richiesto una consulenza tecnica d’ufficio sul reale funzionamento del contatore visto che l’albergo sosteneva che i consumi erano sovrastimati. Gli accertamenti, però, avrebbero individuato una sottostima dei consumi a vantaggio del cliente.

Oliviero Soru, amministratore dell’hotel dell’Ancora, preannuncia ricorso in appello: «Siamo piuttosto amareggiati per la sentenza - sottolinea - e tuttora riteniamo di avere ragione e per questo faremo ricorso. Di certo il contatore era guasto». Secondo Soru «è inoltre anomalo che ci addebitino delle spese legali così alte, così come ci sembra fuori dalla logica un consumo pari a 50 mila euro. Siamo un piccolo albergo stagionale non un’industria». Per Soru «è giusto pagare le bollette ma per l’effettivo consumo che riteniamo sia di circa 25 mila euro».

