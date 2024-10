Non soltanto mare, turisti presi per la gola 

Non solo tintarella, ombrelloni e spiagge mozzafiato. Villasimius per allungare la stagione stavolta punta sul sapore del pane tipico (Sa costedda), sui dolci preparati dalle abili mani delle donne del paese, sulla prelibatezza della carne cucinata dai pastori. E ancora: sul patrimonio archeologico, sui costumi tradizionali, sulle mostre d’arte e sul suono delle launeddas. È “Saboris de domu”, prima grande festa di chiusura della stagione che andrà avanti da oggi a domenica.

La lettera

Una festa che coinvolge ogni singolo cittadino: «C’è un intero paese all’opera – spiega il sindaco Gianluca Dessì – perché quello che vogliamo offrire ai visitatori è proprio uno spaccato delle tradizioni di Villasimius». Il primo cittadino ha scritto anche una lettera aperta mettendo in evidenza che «si tratta di una occasione unica per riscoprire il nostro orgoglio di far parte di Villasimius» e che «i protagonisti saranno le tradizioni che ci rendono unici, il folklore, la gastronomia, l’artigianato, la cultura e l’archeologia». Quindi il messaggio ai commercianti, ristoratori e artigiani: «Siete voi i veri ambasciatori della nostra comunità e insieme possiamo rendere questa festa indimenticabile». Un grande sforzo per allungare la stagione ad otto mesi: «I turisti presenti potranno godere di uno spettacolo mai visto e magari ritorneranno il prossimo anno sempre ad ottobre in numero ancora maggiore. L’obiettivo è proprio questo, arrivare a novembre con gli alberghi ancora pieni».

I turisti

Già adesso poco ci manca, come spiega il presidente del consorzio turistico Sergio Ghiani: «Sino a metà ottobre – sottolinea – gli hotel erano pieni in media per il 90 per cento. Nelle ultime due settimane del mese si scenderà al 50 per cento, ma è comunque un ottimo risultato. Non dobbiamo dimenticarci che sino a pochi anni fa si chiudeva a fine settembre. Adesso tutti gli hotel chiudono a fine ottobre e qualcuno tiene aperto anche a novembre». Il Consorzio è il principale promotore dell’evento che vede assieme Comune, Pro Loco, Società in house, associazioni, artigiani, pastori e cittadini: «Lo scopo - ribadisce Ghiani – è duplice, e cioè promuovere le tradizioni e far vivere il paese sino a novembre. Le presenze sono almeno quanto quelle dello scorso anno, tantissime. Molti gli stranieri. I numeri esatti li conosceremo tra un mesetto».

Questo pomeriggio l’inaugurazione della tre giorni: degustazione di vini, de Sa costedda, mostre d’arte, concerti e balli popolari con i gruppi di Monserrato, Orune, Talana, Tortolì e Uta. Domani le donne di Villasimius prepareranno in diretta il pane tipico che sarà poi dato in degustazione. E poi sino a domenica mostre, ancora degustazioni (con cena del pastore in piazza Hack), musica, dolci e cabaret.

Per venire incontro ai turisti è stata prorogata la Zona a traffico limitato in centro sino al 31 ottobre: «La strada – dice Michele Cireddu, consigliere con delega al Turismo – resterà chiusa dalle 18 alle 22 per i numerosi turisti che di sera si riversano nel centro abitato». Ma gli appuntamenti non finiscono con Saboris de Domu: «Il 24 ottobre – aggiunge Cireddu – festeggiamo San Raffaele e poi nell’ultimo week end di ottobre ci sarà una regata velica internazionale».