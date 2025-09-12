Non soltanto i Mondiali 

Si è alzato nella notte con la marcia e le prima prove in pista il sipario sui Mondiali di atletica e l'Italia si propone per avere un posto in prima fila a Tokyo, dove l'obiettivo (annuncia il presidente federale, Stefano Mei) è «avvicinarsi ai 17 finalisti delle Olimpiadi di Parigi e alle quattro medaglie dei Mondiali di due anni fa, a Budapest. Il programma pomeridiano della prima giornata (dalle 11 italiane) alle 11.05 italiane prevede le batterie dei 300 siepi con Ala Zoghlami e soprattutto qualificazioni del lungo (con Larissa Iapichino alle 11.30) e dei 100 metri, dalle 13.35 con Zaynab Dosso e l’enigmatico Marcell Jacobs. Poi l’asta maschile con Bertelli e Oliveri e la batterie dei 1500 con le tre stelle azzurre Ludovica Cavali, Gaia Sabatini e Marta Zenoni. Tre le finali: i 10.000 metri di Nadia Battocletti (ed Elisa Palmero), il getto del peso e la 4x400 mista che nella notte hanno visti gli azzurri impegnati con buone chance di qualificazione. Diretta tv su Rai e Discovery/Eurosport.

Titoli a Sassari

Al “Tonino Siddi” di Sassari sono invece in palio nel weekend i titoli sardi su pista per le categorie Allievi e Cadetti (Under 18 e Under 16) abbinati al 2° Memorial Antonio Pilo. Inizio gare oggi alle 16 e domani alle 9,30. Diversi i nomi interessanti da seguire, a cominciare dal vicecampione italiano dei 110 Hs Francesco Cherchi (Cus Sassari), che si cimenterà sui 100.

Cagliari, luci della città

A Cagliari sono un migliaio i partecipanti attesi all'undicesima Urban Trail Run, corsa di 10 km (ma c’è anche la anche non competitiva da 6) in notturna che coinvolge i quartieri storici della città, da Stampace a Castello passando per Marina a Villanova, con partenza (alle 21.30) e arrivo in piazza Garibaldi. A caccia del successo che l’anno scorso fu di Ismaele Deidda ed Enrica Pintor, tra gli altri, anche Oualid Abdelkader, vincitore nel 2019 e 2022. Di rilievo, dato il valore del personaggio, la partecipazione di Marco Olmo, 77 anni, piemontese di Alba, leggenda dell'ultramaratona. Organizza GLEsport sotto l'egida della Uisp, con il sostegno del Comune.

Strada a Marrubiu

Infine,m domani mattina, in ambito Fidal, a Marrubiu c’è la “Corri Con Noi 2025-Zuradili in corsa” con inizio alle 10 dal Parco di via Piave. La prova principale è di 8 km. Organizza l’Atletica Monte Arci Marrbiu che ha previsto gare su distanza ridotta per le categorie giovanili.

RIPRODUZIONE RISERVATA