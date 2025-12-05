VaiOnline
Ciclismo.
05 dicembre 2025 alle 01:10

Non soltanto ciclocross, c’è anche la downhill 

Si avvicina per la Sardegna l’emozionante momento della Coppa del Mondo di ciclocross. La terza tappa e unica italiana si svolgerà domenica a Marceddì, dove oggi sarà ultimato il tracciato dagli addetti della Crazy Wheels con la supervisione di Flanders Classics. Domani, dalle 14, i 69 protagonisti (37 uomini, 32 donne) delle due gare Élite di domenica alle 13.50 (femminile) e 15.10 (maschile), potranno fare i primi test e provare il tracciato terralbese.

Il pubblico

Ancora in vendita online i biglietti per il pubblicoa (acquistabili anche domenica sul posto) che potrà vedere all’opera alcuni dei protagonisti della scena internazionale, soprattutto provenienti da Belgio e Paesi Bassi, ma anche gli italiani, compresi Under 23 (come Giorgia Secchi) e Juniores.

Discesa a Padru

È una prima volta anche quella della “Nazionale Downhill Comune di Padru 2025”, organizzata dall’Olbia Racing Team sulla spettacolare pista di Sas Taras, nel Monte Nieddu. Sarà il primo passaggio della Sardegna (che da anni esprime un campione assoluto come Davide Palazzari) nel calendario nazionale della discesa in mountain bike, specialità gravity. Domani le qualifiche suol tracciato di 1500 metri, domenica alle 9 la gara, con il pluricampione sardo Gianluca Cara come rider più atteso. ( c.a.m. )

