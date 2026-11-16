Non solo una passione da coltivare davanti a uno schermo, ma una professione, un’impresa, un’occasione per costruire il proprio futuro senza lasciare la Sardegna. Cagliari scommette sull’industria dei videogiochi e punta a diventare un centro di riferimento per sviluppatori, creativi e giovani talenti. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione della commissione Innovazione, presieduta da Carlo Usai, che apre la strada a una strategia per sostenere un settore in forte espansione in città, fatto di informatici, artisti, designer, musicisti.

La strategia

«L’approvazione all’unanimità è il frutto del lavoro svolto in commissione, attraverso il confronto con associazioni di categoria e sviluppatori», spiega Usai. «Quando si parla di videogiochi si pensa soltanto al prodotto finale, dimenticando che dietro esiste un’industria creativa e altamente tecnologica, nella quale si incontrano arte, musica, cultura e sviluppo software». A Cagliari esiste una realtà composta da professionisti e piccole imprese che faticano a trovare occasioni di collaborazione e strumenti per crescere. «Ci siamo resi conto che esiste già un ecosistema, ma gli operatori incontrano difficoltà nel trovare luoghi dove confrontarsi e nell’acquisire competenze finanziarie e manageriali. Siamo partiti da queste esigenze per costruire la nostra proposta», spiega ancora Usai.

Il progetto

Il Comune dovrà realizzare una mappatura degli operatori, organizzare tavoli di confronto e valorizzare la Casa delle tecnologie emergenti, con gli spazi del Bastione di Saint Remy e dell’ex Distilleria di Pirri. L’obiettivo è favorire laboratori, formazione e percorsi di accompagnamento alla nascita e allo sviluppo delle imprese. «Abbiamo dialogato con Bologna per capire come sia riuscita a costruire una filiera del videogioco attraverso percorsi di incubazione. Da quell’esperienza è nato il nostro atto di indirizzo», sottolinea Usai.

Le opportunità

Il mercato italiano vale circa 2,4 miliardi di euro. Gli addetti allo sviluppo sono circa 2.800, in gran parte giovani. Anche la Sardegna ha competenze: a First Playable 2026, il principale evento business internazionale dedicato all'industria dei videogiochi in Italia, otto dei 67 videogiochi presentati avevano il “marchio” made in Sardegna.

Ora la parola passa alla Giunta: entro sei mesi dovrà presentare una relazione sui risultati raggiunti. L’ambizione è fare di Cagliari un punto di riferimento dell’industria dei videogame.

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