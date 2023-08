Non solo Ucraina, tensione al confine tra Polonia e Bielorussia 

Kiev. Ottavo giorno consecutivo di raid notturni dei russi su Kiev, vittime civili per un bombardamento che ha preso di mira uno scuolabus a Kherson, contrattacchi ucraini vicino a Mosca. Il bollettino della guerra conferma uno scenario di sostanziale stallo, con la controffensiva dei difensori rallentata anche da una distesa di campi minati. La situazione è invece sempre più tesa al confine tra Polonia e Bielorussia, dopo lo sconfinamento di due elicotteri di Minsk. Varsavia ha annunciato il rafforzamento dei confini, avvertendo che le sue truppe non esiteranno a sparare se necessario.

I cieli di Kiev continuano ad essere minacciati. Solo nell’ultima notte la contraerea ha reso noto di aver abbattuto 15 droni esplosivi di tipo Shahed di fabbricazione iraniana diretti sulla capitale. Lievi danni e nessun ferito. Più grave la situazione nel sud del Paese, a Kherson, dove un filobus con persone che andavano al lavoro è stato bombardato. Provocando almeno tre feriti. A Zaporizhzhia una donna è morta dopo nuovi raid. Le difese antiaeree hanno fatto gli straordinari anche in territorio russo, dove le incursioni di Kiev sono quasi quotidiane. Stavolta è stata presa di mira la regione di Kabula, a 200 chilometri da Mosca.

Intanto, preoccupa il rapido inasprimento delle relazioni tra due Paesi su fronti opposti, uno al fianco di Kiev e l’altro con Mosca. A tenere alta la tensione tra Polonia e Bielorussia è il caso di due elicotteri di Minsk che martedì avrebbero sconfinato di alcuni chilometri. I due governi hanno convocato i rispettivi ambasciatori, provocando uno scontro, per ora, solo diplomatico. La Bielorussia ha negato di aver violato lo spazio aereo, accusando la Polonia di utilizzare questo pretesto per «giustificare ancora una volta l’aumento nel numero di forze e mezzi vicino al confine». Varsavia invece ha parlato di «crescenti provocazioni di Russia e Bielorussia», ed ha annunciato un dispiegamento di elicotteri. Con l’avvertimento che i suoi soldati, «se giustificati, useranno le armi». L’Ue, in questa partita, è schierata in modo compatto con la Polonia: il Consiglio ha deciso di allineare le sanzioni della Bielorussia e quelle della Russia ed ha allungato la black list di individui ed entità legate al regime di Alexander Lukashenko.

