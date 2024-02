Non solo turismo, cresce la tecnologia 

Non (solo) a vocazione turistica, Olbia cresce a ritmo di boom economico anche in quasi tutti gli altri settori produttivi, trainando sia una tendenza che investe tutti i centri costieri galluresi sia l'economia del Nord Sardegna, che conta 90 Comuni e 46mila imprese. Secondo l'Osservatorio economico 2023 della Camera di Commercio di Sassari, la Gallura mostra una velocità di crescita nettamente superiore al resto della provincia: dal 2010 al 2022, il peso delle imprese della Gallura passa dal 37 al 40 per cento e detiene il mercato digitale del Nord Sardegna, chiudendo in crescita rispetto a quello sassarese con un grado di diffusione delle società almeno doppio e dove, su ventisei comuni, ventuno ha all'attivo almeno una società nell'ICT.

Il primato dei servizi

Olbia si colloca al secondo posto della classifica generale, dopo Sassari, per numero di imprese attive, 7.670, con una variazione in positivo del 1,4 per cento rispetto all'anno precedente e si riscopre vivace nel comparto dei servizi, in quello del commercio, delle costruzioni e dell'innovazione tecnologica, sovvertendo un trend che, fino al periodo pre pandemico, attribuiva la crescita della città (quasi unicamente) al contributo dell'attività delle imprese operanti nel turismo e nella sua filiera. Sono sotto il migliaio, 850, le imprese legate all'accoglienza e alla ristorazione, l'imprenditoria olbiese, invece, si allarga al mondo del terziario: con oltre cinque punti percentuali di crescita rispetto al 2021, sono sono oltre 1.900, numero più consistente tra quelle attive a Olbia, le imprese che offrono servizi tra attività immobiliari, noleggio e consulenza alle aziende.

Prima città del Nord Sardegna per numero di imprese nel comparto edile, con quasi 1700 società, e con un andamento del mercato che fa registrare il 22 per cento in più di imprese rispetto all'anno precedente, Olbia si attesta capofila anche nel settore dell'innovazione tecnologica, dato innovativo nell'analisi dell'economia della città. Con 197 imprese e 403 addetti, il bilancio dell'economia olbiese chiude, dunque, in crescita anche nel segmento high-tech in cui sono in aumento le startup, fortemente orientate a soddisfare la domanda dei servizi e non più solo quella legata al turismo. E Olbia registra un primato anche sull'imprenditoria femminile: crescono rispetto al 2021, sono 1.722 le società guidate da donne, con un'incidenza nel tessuto produttivo superiore alla media regionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA