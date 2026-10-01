Non solo strisce blu, malumore anche per «accordi non rispettati» 

I parcheggi rischiano di diventare il punto di svolta per il nascente “grande centro”. La nuova proroga del servizio arriva mentre Sardegna al Centro 20Venti, Udc e Partito sardo d’Azione intensificano un dialogo già avviato da tempo. Una convergenza che può cambiare i rapporti di forza all’interno della maggioranza di Massimiliano Sanna.

Oristano al centro

La concessione degli stalli blu, scaduta il primo maggio, è stata prima prorogata fino al 30 ottobre e poi fino all’espletamento della nuova gara che, sostengono i bene informati a Palazzo degli Scolopi, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Sul caso interviene anche Oristano al centro, il partito dell’ex assessore Ivano Cuccu, con un’interpellanza che chiede conto dei ritardi. Il gruppo ricorda che già l’11 novembre 2025 gli uffici avevano predisposto una bozza per una gara e domanda perché «dopo quasi un anno il Comune non sia ancora riuscito a completare il percorso di affidamento». E annuncia la trasmissione della documentazione all’Anac.

«Nessun chiarimento»

La vicenda ha riacceso i malumori anche di 20Venti. «Al momento non c’è stato nessun chiarimento», dice il segretario provinciale Giancarlo Mameli. Il nodo sono gli impegni assunti entrando in maggioranza: «Prima di sottoscrivere l’accordo avevamo indicato tre punti, uno dei quali riguardava i parcheggi». Da qui la richiesta di rassicurazioni: «La nostra linea non cambia: l’appalto deve essere affidato in un tempo ragionevole». E intanto la sedia dell’assessore Paolo Angioi in Giunta e in Consiglio resta vuota.

«Accordi disattesi»

Michele Piredda, segretario provinciale dell’Udc, mette un altro tassello nel mosaico del nuovo centro. «È risaputo che stiamo dialogando con 20Venti e Psd’Az», conferma. Il suo malumore verso parte degli alleati in Comune, però, ha origini diverse: «Non faccio accordi con chi non li rispetta - puntualizza - Quelli presi in Provincia sono stati disattesi». Sullo sfondo restano alcune caselle da assegnare, compresa quella della Spo (società in house dell’Ente che cura le manutenzioni), che l’Udc sembra rivendicare ma che rischia di sfumare anche alla luce dell’incarico che il partito potrebbe ottenere nello staff del presidente.

Nodo Fondazione

Nel mirino del segretario provinciale del Psd’Az, Domenico Gallus, invece, resta la Fondazione Oristano, oggi affidata a Carlo Cuccu, transitato in Forza Italia: «Martedì sera c’è il bilancio in Fondazione, ci auguriamo che subito dopo ci venga riconosciuto ciò che ci spetta».

Il segretario provinciale degli azzurri, Giovanni Mascia, però è tassativo: «Nessun passo indietro fino alla fine della consiliatura. A meno che non ci venga mostrato il documento che, secondo i sardisti, attribuirebbe ai Quattro Mori la presidenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA