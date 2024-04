Non solo Sting, Zero, Pooh: anche Peter Pan 

Un ricco palinsesto per l'anfiteatro naturale a Santa Margherita di Pula. Dopo i già annunciati Sting, Renato Zero e i Pooh, Forte Arena aggiunge una data al cartellone con il musical Peter Pan in cartellone sabato 27 luglio alle 21.

Quella sarda è una delle tappe della nuova produzione che sta girando per tutta Italia. Un viaggio in musica verso l'Isola-che-non-c'è, con una colonna sonora scandita da altri successi di Edoardo Bennato come "Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma”, effetti speciali e imponenti scenografie. Firma la regia Maurizio Colombi.

A dare il volto al bambino che non voleva crescere sarà il giovane performer italo-americano Leonardo Cecchi, Giò Di Tonno il famigerato Capitan Uncino. Con loro Martha Rossi nel ruolo di Wendy, Martina Attili è Giglio Tigrato mentre Gioacchino Inzirillo si alternerà a Leonardo Cecchi nel ruolo di Peter Pan per alcune repliche e vestirà i panni di Tritabudella.

Sarà una estate in musica per la Forte Arena di Santa Margherita di Pula. C'è grande attesa per il concerto di Sting, icona della musica mondiale, in programma il 3 agosto. Prima ancora, per un duplice appuntamento il 19 e 20 luglio, sale sul palco Renato Zero, tappa del tour Autoritratto. Tra i protagonisti anche i Pooh, tra le più longeve e amate band italiane. Il 10 agosto si esibiscono alla Forte Arena, ma il giorno prima saranno ad Alghero all'Anfiteatro Ivan Graziani.

