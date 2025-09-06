Non solo stadio, il Puc disegna la città dello sport 

Tre poli centrali: Sant’Elia (con stadio e palazzetto, ma anche le piscine, le palestre, lo skatepark), San Paolo (dove con il parco urbano nascerà una nuova area con impianti per più discipline), e Terramaini (dove attorno alla piscina nasceranno nuove aree per lo sport all’aperto). Accanto, la conferma del Centro velico internazionale a Marina Piccola, per valorizzare la vocazione marittima della città, e lo sviluppo dello sport nei quartieri, dove l’obiettivo è “creare” un impianto sportivo in tutte le zone. Arriva in Consiglio (nelle prossime settimane) il Puc, il piano urbanistico comunale che disegna la città dei prossimi vent’anni, e al capitolo Sport Cagliari scopre di voler tornare a essere «città dello Sport», spiega Michele Boero, presidente della commissione Sport che ha analizzato il documento poche settimane fa. «Il documento traccia in modo chiaro un obiettivo: le infrastrutture sportive non saranno solo impianti dove si pratica l’attività ma vere e proprie infrastrutture sociali che aiuteranno a far crescere la città», aggiunge.

Le linee guida

Dunque, non solo spazi destinati ai grandi eventi (lo stadio e il palazzetto su tutti), ma l’obiettivo è la sistemazione degli impianti, anche piccoli e piccolissimi, nei quartieri. Uno dei (tanti) problemi che da anni frena l’attività sportiva, infatti, sono gli impianti. Che spesso ci sono ma altrettanto spesso sono in condizioni precarie.Tra i progetti guida, il nuovo puc prevede «la diffusione di impianti sportivi nei quartieri, integrati nei parchi urbani, negli spazi verdi di prossimità e nelle aree da riqualificare individuate dal recente censimento completato dalla commissione Sport, con l’obiettivo di garantire l’accessibilità alla pratica sportiva a tutti e in ogni parte della città», spiega ancora Boero. «In quest’ambito si riserva particolare attenzione agli sport minori, spesso penalizzati dalla carenza di spazi, e ai quartieri in cui risulta più esigua la presenza di servizi», aggiunge. Ecco perché, per esempio, a Barracca Manna l’amministrazione ha in programma due nuovi campi da calcio a 11 e spazi sportivi immersi nel verde. «In commissione sport abbiamo lavorato in sinergia con i rappresentanti di maggioranza e opposizione e abbiamo posto l’accento sulla necessità di impianti funzionali, diffusi e accoglienti, con strutture ricettive a supporto degli impianti principali al fine di rendere Cagliari idonea a ospitare», anche, «manifestazioni sportive di rilievo nazionale e internazionale», dice ancora.

Il futuro

C’è poi un capitolo dedicato agli sport “esteri”, poco praticati in città ma diffusi tra le comunità straniere che in città vivono. Un esempio è il cricket, disciplina senza “cittadinanza”, perché non esiste un impianto dedicato, che annovera tanti praticanti tra la comunità indiana, pakistana e del Bangladesh. «Lo sport è anche inclusione», sottolinea Boero. «Siamo soddisfatti perché il Puc riconosce finalmente il valore dello sport nella quotidianità e nello sviluppo della città.Per centrare questo ambizioso obbiettivo», conclude, «servono investimenti, pianificazione e sinergia tra istituzioni e territorio».

