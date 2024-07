Non solo sport: Olanda-Turchia è affare di Stato 

Berlino. Le due giornate di squalifica inflitte dalla Uefa al turco Mirih Demiral per il saluto dei “lupi grigi” (movimento nazionalista panturco di estrema destra) dopo la vittoria sull’Austria hanno infiammato la vigilia di Turchia-Olanda. L’inaspettato quarto di finale degli Europei in Germania (oggi alle 21 a Berlino) ha ormai risvolti politici, oltre che sportivi. L’ex difensore di Juventus e Atalanta, grazie ai due gol coi quali ha regalato una storica qualificazione alla squadra di Vincenzo Montella, è divenuto un eroe nazionale. Non a caso la tv di Stato ha immediatamente definito la sua esclusione «una decisione scandalosa». ll governo tedesco aveva chiesto un intervento punitivo per il giocatore, poi Ankara ha convocato l’ambasciatore tedesco per chiarimenti e lo stesso ha fatto in risposta la Germania con l’omologo turco. Infine il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che sarà allo stadio «per dare sostegno alla squadra nazionale».

I turchi sono carichi e avranno addosso tutti gli occhi della nazione. Montella ha definito la sanzione dell’Uefa «ingiusta» e si è detto sicuro che contro gli Oranje la sua Turchia «sarà ancora più motivata: vogliamo rendere orgoglioso il Paese». L’assenza del difensore lo costringerà a rivedere la formazione. L’Olanda dal canto suo dovrebbe giocare col tradizionale 4-3-3 e dovrebbe esserci Schouten, uscito un po’ acciaccato dalla partita con la Romania. «Ero affaticato ma ieri mi sono allenato e starò bene. La Turchia? Ogni avversario ha un’influenza su come ci prepariamo. Non possiamo semplicemente copiare e incollare quello che abbiamo fatto negli ottavi, dobbiamo fare ancora meglio».

Le probabili formazioni

Olanda (4-2-3-1) : Verbruggen; Dumfries, de Vrij, van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Depay. Ct Koeman.

Turchia (3-4-3) : Gunok; Ayhan, Akaydin, Bardakci; Muldur, Ozcan, Calhanoglu, Kadioglu; Yilmaz, Guler, Yildiz. C.T. Montella.

Arbitro : Clément Turpin (Francia).

