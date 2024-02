Non solo Sinner, passo avanti degli altri azzurri 

Sono due le novità nella top 10 del tennis mondiale maschile, dopo i tornei del weekend e riguardano entrambe i finalisti dell’Atp 500 di Rotterdam. Oltre a Jannik Sinner, best ranking (di un italiano, non soltanto suo) con il numero 3, sale anche Alex De Minaur. L’australiano guadagna sale al numero 9 scavalcando Taylor Fritz e Stefanos Tsitsipas, che esce dalla lista dei migliori dieci. L’Italia ha sei tennisti tra i primi 100, tutti i salita: numero 25 Lorenzo Musetti (+1), 39 Matteo Arnaldi (+2), 48 Lorenzo Sonego (+1), 67 Flavio Cobolli (+2), 75 Luciano Darderi, che guadagna altri due posti. Dei primi dieci italiani, perde solo Fabio Fognini (da 102 a 106), scavalcato da Luca Nardi (103, +3). Ci sono poi Matteo Berrettini (123, +6 senza giocare) e Andrea Vavassori (131, +6).

Doppia gioia

A proposito di Vavassori, il 28enne torinese, è anche al numero 23 della classifica di doppio (+4) in virtù del successo nel torneo di Buenos Aires, che segue la finale di Melbourne. Naturalmente in coppia con lui c’è Simone Bolelli, 28 del ranking di specialità. In Argentina i due azzurri hanno battuto in finale per 6-2, 7-6 Granollers-Zeballos.

Poca fortuna

La settimana non è iniziata benissimo per i tennisti tricolori. All'Atp 250 di Doha: sono stati eliminati al primo turno Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Il torinese è stato battuto dal russo Pavel Kotov, n. 65 del ranking. 6-2, 7-5, mentre Musetti, n. 7 del seeding, è stato sconfitto in modo netto dal cinese Zhizhen Zhang (47 Atp) che si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-0.

Oggi farà il suo esordio nel main draw Giulio Zeppieri (138), promosso dalle qualificazioni, che affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori, n.43 del mondo. A Los Cabos (250, Messico), invece, buon debutto per Flavio Cobolli che ha liquidato l’australiano Marc Polmans con un doppio 6-3.

Berrettini

Intanto c’è attesa per la conferenza stampa di Matteo Berrettini, che farà il punto oggi alle 12.30 sul proprio immediato futuro e sul rientro ai tornei.

