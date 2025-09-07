Non solo Siena, Tittia vince il 750° Palio di Asti 

Asti. Non solo re del Palio di Siena ma anche di quello di Asti nell’edizione numero 750. Giovanni Atzeni “Tittia”, il fantino di Nurri vincitore per undici volte in Piazza del Campo a Siena, si è aggiudicato il Palio della città piemontese sul cavallo Anacleto (di proprietà sempre del team Atzeni), accoppiata scelta dalla contrada di Don Bosco che ha così spezzato un digiuno di vittorie che durava da 29 anni (l’ultimo successo risaliva al 1996 e il fantino vincente fu Bucefalo, l’aretino Maurizio Farnetani).

La finale è stata corsa da otto cavalli anziché nove per l’esclusione di un anglo-arabo che aveva preso un calcio. Dopo due mosse non valide, il mossiere senese Andrea Calamassi ha dato il via libera quando proprio la contrada Don Bosco con Tittia ha dato la partenza prendendo subito la testa della corsa, condotta poi sempre in testa fino alla fine, pur essendo tallonato da vicino da San Damiano con Federico Guglielmi detto Tamurè, che è stato anche l’unico a impensierire Atzeni. Tre le cadute registrate durante la carriera. Nella finale erano presenti anche altri fantini sardi e professionisti che abitualmente calcano il tufo di Piazza del Campo a Siena: Dino Pes detto Velluto, Giuseppe Zedde detto Gingillo, Antonio Siri detto Amsicora, Federico Arri detto Ares, Adrian Topalli, Michel Putzu detto Spago.

Per Tittia si tratta della quarta vittoria ad Asti. Le precedenti nel 2003 per la contrada Santa Caterina, nel 2007 per San Secondo e nel 2016 per Nizza Monferrato. Quest’anno il fantino di Nurri ha conquistato anche il Palio di Siena di luglio, con il cavallo Diodoro, per i colori dell’Oca.

