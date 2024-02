Non solo Salis, detenuti contesi 

Milano. Non c’è solo il caso di Ilaria Salis a rendere difficili i rapporti tra Italia e Ungheria e anche a richiamare l’attenzione sui tanti casi di italiani detenuti all’estero. Gabriele Marchesi al momento non sarà consegnato all’Ungheria e resterà almeno fino a maggio ai domiciliari in Italia. Lo ha deciso ieri la Corte d’appello di Milano nel procedimento sul 23enne coindagato di Ilaria Salis e anche lui accusato di aver aggredito dei militanti di estrema destra a Budapest un anno fa. La Corte milanese ha deciso di chiedere ulteriori informazioni all’Ungheria su misure cautelari alternative e ha rinviato il procedimento al prossimo 18 maggio. Il giovane è ai domiciliari a Milano in seguito a un mandato di arresto europeo proprio per i fatti del febbraio 2023. La Corte d’Appello peraltro ha messo nero su bianco che se c’è il rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti», come in questo caso in Ungheria, «l’esecuzione del mandato» con la consegna dell’arrestato «deve essere rinviata».

Ilaria Salis

Per quanto riguarda invece Ilaria Salis, il suo legale ungherese, ha detto di prevedere che «entro fine mese» saranno completate le procedure necessarie a richiedere gli arresti domiciliari a Budapest per Ilaria Salis, tra cui il versamento di una cauzione di «20 milioni di fiorini ungheresi», equivalenti a oltre 51 mila euro, e il reperimento di un «domicilio sicuro e sorvegliato» nella capitale ungherese.

Il caso Mosca in Romania

Intanto, per Filippo Mosca la cella del carcere di Porta Alba, a Costanza, in Romania, non si aprirà. Il tribunale ha respinto la richiesta di arresti domiciliari. Il ventinovenne di Caltanissetta, arrestato ai primi di maggio dell’anno scorso, deve scontare una condanna in primo grado a 8 anni e 3 mesi per traffico internazionale di stupefacenti. Un’accusa molto pesante che Filippo ha sempre respinto, sostenendo che ci sarebbero grossi errori nella trascrizione dei verbali redatti in base a intercettazioni che non sarebbero state poi tradotte correttamente. La notizia della decisione dei giudici è stata appresa dalla madre di Fabio, Ornella Matraxia, verso le 13 di ieri. «Sono molto triste e scoraggiata - dice - Hanno respinto la richiesta del nostro legale di scontare la pena agli arresti domiciliari, considerato che vive in condizioni che non sono umane. Purtroppo, la giustizia in Romania funziona in questo modo». Nel marzo prossimo comincerà il processo d’appello e le premesse non sono confortanti.

