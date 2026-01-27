«Non solo ricerca, più infrastrutture» 

Non basta promuovere la ricerca, proporre nuovi brevetti, far nascere startup perché questo si traduca in un aumento del valore aggiunto sul territorio. Serve anche un miglioramento delle infrastrutture, un aumento della competitività attraverso la crescita della scolarizzazione e tanti altri elementi che permettano alla Sardegna di innovare, anche in vista della sfida sull’Einstein Telescope.

È questo il messaggio emerso dal workshop “Crescita, produttività e innovazione in Sardegna. Analisi e riflessioni per il futuro”, che si è svolto ieri mattina a Cagliari (alla Manifarttura), promosso da Sardegna Ricerche e Banca d’Italia. Già dalla fase dei saluti istituzionali della direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori, del capo di gabinetto dell’assessorato regionale della Programmazione, Gian Luigi Sotgia, e del direttore della Sede di Cagliari della Banca d’Italia, Giovanni Giuseppe Ortolani, è stata messa in evidenza la centralità della collaborazione tra istituzioni, imprese e attori dell’ecosistema.

«Il dialogo tra istituzioni è la prima condizione per trasformare analisi e dati in scelte operative e di lungo periodo», ha dichiarato Carmen Atzori. «Le politiche per l’innovazione non scelgono i vincitori, creano le condizioni perché emergano infrastrutture, competenze, accesso al capitale, con un rapporto stabile tra ricerca e impresa. Serve un ecosistema integrato in cui pubblico, università, centri di ricerca, imprese e finanza lavorino nella stessa direzione».

In effetti, dai dati illustrati da Rosario Maria Ballatore della sede cagliaritana di Banca d’Italia, è emerso che in Sardegna non si fa meno ricerca che in altre regioni, ma i numeri della crescita poi non sono conseguenziali. Ecco perché investire sulla scuola, sull’università ma anche, come ha ricordato Mario Mariani di The Net Value, incubatore d’imprese, sulle condizioni perché le imprese crescano e restino in Sardegna. In questo Crs4, come ha ricordato l’amministratore unico Massimo Carpinelli, e Sardegna Ricerche si muovono all’unisono, non solo puntando su Einstein Telescope ma anche sulla Biobanca che sta crescendo a Pula. E se le imprese devono guardare all’innovazione come un valore e non come un costo, ha spiegato Alessandro Faticoni di Confindustria, la Banca d’Italia, ha concluso Ortolani, continuerà a proporre «analisi e proposte di policy coerenti» per il territorio.

