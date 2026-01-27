VaiOnline
Il workshop.
28 gennaio 2026 alle 00:28

«Non solo ricerca, più infrastrutture» 

Scuola da migliorare e sostegno alle imprese: i punti per la crescita del territorio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non basta promuovere la ricerca, proporre nuovi brevetti, far nascere startup perché questo si traduca in un aumento del valore aggiunto sul territorio. Serve anche un miglioramento delle infrastrutture, un aumento della competitività attraverso la crescita della scolarizzazione e tanti altri elementi che permettano alla Sardegna di innovare, anche in vista della sfida sull’Einstein Telescope.

È questo il messaggio emerso dal workshop “Crescita, produttività e innovazione in Sardegna. Analisi e riflessioni per il futuro”, che si è svolto ieri mattina a Cagliari (alla Manifarttura), promosso da Sardegna Ricerche e Banca d’Italia. Già dalla fase dei saluti istituzionali della direttrice generale di Sardegna Ricerche, Carmen Atzori, del capo di gabinetto dell’assessorato regionale della Programmazione, Gian Luigi Sotgia, e del direttore della Sede di Cagliari della Banca d’Italia, Giovanni Giuseppe Ortolani, è stata messa in evidenza la centralità della collaborazione tra istituzioni, imprese e attori dell’ecosistema.

«Il dialogo tra istituzioni è la prima condizione per trasformare analisi e dati in scelte operative e di lungo periodo», ha dichiarato Carmen Atzori. «Le politiche per l’innovazione non scelgono i vincitori, creano le condizioni perché emergano infrastrutture, competenze, accesso al capitale, con un rapporto stabile tra ricerca e impresa. Serve un ecosistema integrato in cui pubblico, università, centri di ricerca, imprese e finanza lavorino nella stessa direzione».

In effetti, dai dati illustrati da Rosario Maria Ballatore della sede cagliaritana di Banca d’Italia, è emerso che in Sardegna non si fa meno ricerca che in altre regioni, ma i numeri della crescita poi non sono conseguenziali. Ecco perché investire sulla scuola, sull’università ma anche, come ha ricordato Mario Mariani di The Net Value, incubatore d’imprese, sulle condizioni perché le imprese crescano e restino in Sardegna. In questo Crs4, come ha ricordato l’amministratore unico Massimo Carpinelli, e Sardegna Ricerche si muovono all’unisono, non solo puntando su Einstein Telescope ma anche sulla Biobanca che sta crescendo a Pula. E se le imprese devono guardare all’innovazione come un valore e non come un costo, ha spiegato Alessandro Faticoni di Confindustria, la Banca d’Italia, ha concluso Ortolani, continuerà a proporre «analisi e proposte di policy coerenti» per il territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli