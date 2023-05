Non solo Regionali: trattative e tensioni su Cagliari e Sassari  

«La legislatura è finita», non si fa che ripetere nei corridoi del Consiglio regionale. Le stesse voci, perlopiù di minoranza, non credono però nell’ipotesi di voto anticipato rimbalzata nelle ultime settimane. Nessuno è pronto per questo, nel centrodestra come nel centrosinistra e nel Movimento Cinquestelle. E la ragione sono i candidati: in ballo non c’è solo la presidenza della Giunta, ma anche le amministrative di Cagliari e Sassari che saranno celebrate qualche mese dopo le regionali. Per tutti – centrodestra, centrosinistra e M5S – la partita si gioca prevalentemente a Roma. Qui i grandi partiti si spartiscono le Regioni, tenendo conto – nel caso della Sardegna – che chi avrà la candidatura alla presidenza, non potrà avere anche quella per governare Cagliari o Sassari. Si tratta di raggiungere un accordo per ora lontano, ma che a poco a poco prende forma. Ciò che non può passare in secondo piano è che le scelte che riguardano una Regione possono avere ricadute in un’altra.

Centrosinistra e M5S

Per esempio: se il M5S, in un’ottica di alleanza col centrosinistra, ottiene di poter indicare il candidato governatore in Campania dove si voterà nel 2025, è molto difficile che potrà fare la stessa cosa in Sardegna. Se così fosse, mentre perde quota l’ipotesi di candidatura della vicepresidente M5S e deputata Alessandra Todde, toccherebbe al Pd fare il nome per la Regione. Le opzioni non mancano: tra i papabili ci sono il deputato Silvio Lai e Mauro Usai, candidato a sindaco di Iglesias per un secondo mandato. Il M5S dovrebbe “accontentarsi” di rappresentare la coalizione a Sassari, magari con Desirè Manca. Per Cagliari, invece, continua a circolare il nome dell’ex sindaco e attuale consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda. Ma fare il sindaco del capoluogo non dispiacerebbe nemmeno a Piero Comandini, attuale segretario regionale del Pd. Se poi le forze in campo non dovessero riuscire a mettersi d’accordo, resta sempre l’ipotesi di elezioni primarie.

Centrodestra

Le regole del gioco sono le stesse nel centrodestra. Anche in questo caso si contendono la candidatura alla presidenza Lega-Psd’Az, FdI e Forza Italia. Con i primi favoriti, considerato che hanno il governatore uscente. A dispetto delle quotazioni altalenanti, dunque, Christian Solinas resta in pole position per tentare il bis. In seconda battuta, la Lega potrebbe puntare direttamente sul suo neo coordinatore in Sardegna, il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. FdI potrebbe voler dire la sua, ma non bisogna dimenticare che di recente Paolo Truzzu ha dichiarato di voler correre a Cagliari per un secondo mandato. C’è l’incognita Forza Italia: pur senza i consensi di prima, gli azzurri hanno tuttavia nomi importanti da spendere. Dalla ex vicepresidente della Regione Alessandra Zedda al deputato Pietro Pittalis, passando per il sindaco di Olbia ed ex deputato Settimo Nizzi. (ro. mu.)