«Non solo profitto, libertà e dignità» 

Oggi il termine “sostenibilità” è forse abusato. Se ne parla tanto e a volte non proprio a proposito. Eppure uno dei pilastri della vita moderna è proprio un approccio differente anche nell’attività economica. Un approccio che non è solo frutto delle convinzioni moderne, ma che viene da lontano. «L’articolo 41 della Costituzione recita: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Una norma scritta oltre settant’anni fa», ha ricordato Michele Vietti, docente di Diritto dell’economia alla Lumsa, ex vicepresidente del Csm e oggi numero uno dell’Anfir, l’Associazione nazionale delle finanziarie regionali.

Un modo per dire che le norme sulla sostenibilità esistono già nell’impianto legislativo del nostro Paese. «E la riforma del diritto societario, che nel 2024 ha compiuto vent’anni, ha già al suo interno l’intuizione della sostenibilità», osserva ancora Vietti, che di quella norma fu l’ispiratore. Oggi, quel concetto è più presente nel mondo economico. «Le società di capitali sono l’involucro ma devono guardare non solo ai soci e alla massimizzazione del profitto, come emerge appunto dalla riforma del diritto societario», aggiunge Vietti. In sostanza, l’idea è di guardare anche a ciò che sta intorno all’impresa, «i lavoratori, i creditori, la comunità in una logica di benessere sociale aggregato». L’idea del profitto, declinata in modo esclusivo e con riguardo dunque soltanto alla voce utili sul conto economico, lascia spazio a «quei principi Esg», acronimo di Environmental, Social, Governance, fattori centrali nel misurare la sostenibilità e l’impatto sociale di un’attività economica, esplicitati in vari modi dalla comunità finanziaria. «I consigli notarili del Triveneto – racconta ancora Vietti – hanno scritto un documento, ad esempio, per spiegare come accogliere i principi Esg nelle norme statutarie e spiegare che non esistono regole scritte che dicano che gli amministratori devono perseguire solo la logica del profitto dei soci, ma un benessere più diffuso che contempli anche principi e valori differenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA