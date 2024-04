Non solo pasti e abiti, per i senzatetto anche una doccia calda 

Non solo cibo e abiti, adesso chi non ha una casa in cui vivere potrà anche fare una doccia calda. Il nuovo servizio è offerto dai vincenziani che già gestiscono la mensa del viandante e l’armadio del povero in via Montenegro. Si potrà usufruire della doccia, negli stessi giorni di distribuzione degli abiti il lunedì e il venerdì dalle 9,30 alle 11,30, dopo avere preso accordi con i volontari. Non solo: le persone senza fissa dimora potranno usufruire anche del servizio di lavatrice e asciugatrice in modo da lavare gli abiti che indossano nella loro difficile vita in strada.

«La doccia», spiega la presidente della Mensa del viandante Monica Serra, «sarà a tempo, per consentire a più persone possibili di lavarsi senza che finisca l’acqua calda. Per questo abbiamo inserito una gettoniera con gettoni che ovviamente saranno forniti da noi».Oltre alla doccia il bagno è attrezzato anche con un lavandino. Terminata la Pasqua, la mensa riparte con gli orari consueti martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 12 alle 12,45. Anche la distribuzione dell'abbigliamento riprende regolarmente venerdì e poi dalla prossima settimana nei consueti giorni, lunedì e venerdì dalle 9, 30 alle 11,30. ( g. da. )

