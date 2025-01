Non solo Olbia: crescono i paesi 

Non solo la costante crescita demografica di Olbia e la lenta ripresa di Arzachena, in Gallura il 2024 si chiude con una nuova tendenza. È la riscossa dei piccoli Comuni che guadagnano abitanti in controtendenza con lo spopolamento registrato in quasi tutti i paesi dell'isola. Nonostante il calo delle nascite, alcuni centri galluresi, anche quelli lontani dalle coste, contano più residenti rispetto all'anno precedente e rivendicano la loro attrattività sfidando le sorti di essere (solo) paesi dormitorio.

Qualità della vita

Secondo i sindaci che li amministrano, il saldo positivo è l'effetto delle politiche anti spopolamento messe in campo negli ultimi anni, complice la ricerca di una buona qualità di vita che vantano nei loro territori. Ai piedi del Limbara, Berchidda quest'anno ha vinto la sfida: arresta la fuga dal paese che, nonostante la crescente denatalità, non perde nemmeno un abitante grazie all'arrivo di 62 immigrati contro i 42 del 2023, contando in totale 2.593 abitanti. «Il dato lascia ben sperare rispetto a un'inversione di tendenza allo spopolamento su cui abbiamo puntato con politiche volte a migliorare la qualità dei servizi ai cittadini, compresa la viabilità», commenta il primo cittadino, Andrea Nieddu. Sulla collina che sovrasta Olbia, Telti aggiunge 22 residenti che diventano 2.268: tra 8 nuovi nati e 19 morti, l'incremento demografico è da attribuire al trasferimento di 60 nuovi abitanti. «Il nostro Comune dimostra di essere attrattivo anche economicamente: nel 2024 si registrano due nuove importanti attività produttive aperte da privati che hanno deciso di investire nel nostro territorio che avranno una ricaduta su tutta la comunità», dicono dall'amministrazione. Da anni in crescita per la sua posizione strategica, oggi con 3.842 abitanti, Loiri Porto San Paolo quest'anno porta a casa un nuovo trend di sviluppo: l'aumento dei residenti, più 57, si concentra soprattutto nelle zone interne del territorio, in particolare quelle nell’agro più prossimo a Olbia, invece di quelle costiere. Cresce anche Monti, sempre per la stessa dinamica migratoria, passando da 2.360 a 2.394 soprattutto, dice il sindaco, Emanuele Mutzu, «per i prezzi di acquisto e locazione delle case decisamente inferiori alla città».

In città

Unico Comune di grandi dimensioni a crescere nell'isola, Olbia nel 2024 sfiora i 63mila residenti, con lo 0,21 per cento in più rispetto al 2023: aumentano i nuclei familiari, più 276 e si registra la percentuale più alta di minorenni rispetto alla media regionale e il tasso più basso in assoluto di popolazione anziana. Secondo Comune della Gallura per numero di abitanti, nel 2024 Arzachena riprende il suo incostante incremento, interrotto nel 2023 con 39 abitanti in meno: sono 29 in più nell'anno appena concluso, portando i residenti a 13.933 tra cui circa 400 nuovi arrivati dal resto d'Italia e anche dall'estero.

