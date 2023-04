Non solo musica: primo maggio in radio 

La giornata di festa inizia, a Radiolina, alle 6.15 con “Sa Radiolina” e la programmazione di musica sarda. Alle 7.45 l’appuntamento è con i nostri piccoli ascoltatori e “Radiolina Junior”. Alle 9 via alla diretta di Sant’Efisio: ai microfoni della prima radio della Sardegna Alessandro Pili, Giuseppe Valdes (nella foto) e Lele Casini. “Best Of”, tutto il meglio della musica, alle 14, per poi tornare alla musica sarda alle 16.15. “Classicamente”, i grandi brani della musica classica, in onda dalle 23.