Non solo Marino, sanità in affanno 

La città ha chiamato a raccolta la politica chiedendo risposte chiare sul futuro dei due ospedali, non l’ennesimo giro di promesse. A Villa Maria Pia, il Consiglio comunale aperto sulla sanità si è trasformato in un confronto serrato. Sul tavolo, tutte le criticità del sistema sanitario locale, alla presenza dei commissari straordinari di Asl e Aou di Sassari, medici, associazioni e cittadini. Un dibattito acceso, voluto dall’opposizione, alla vigilia del passaggio dell’ospedale Marino dall’Aou alla Asl di Sassari, previsto per il primo gennaio.

Punto nascita

Non è la sola problematica. Tra le voci più forti quella di Lina Passerò, storica anima del comitato Fiocchi azzurri fiocchi rosa, protagonista del sit-in durato quasi un anno per la riapertura del reparto di Ostetricia. «Vorrei rivedere nascere dei bambini nel nostro reparto», ha detto con amarezza: «Oggi tanti spot sulla sanità, ma pochi atti concreti». Dalla sanità materna a quella mentale: Elisabetta Boglioli, portavoce del Labirinto un’associazione di familiari e volontari, ha denunciato le carenze del Centro di salute mentale, privo di una guida da quando la responsabile è andata in pensione. «Non chiediamo soldi, né sedi, ma che qualcuno verifichi cosa sta accadendo. Le criticità sono enormi». Ha parlato di reparti in affanno Christian Mulas, da presidente della Commissione sanità. «Non voglio alimentare polemiche, ma il personale è preoccupato. Dopo le 20, se un cittadino ha un infarto, finisce a Sassari. Pediatria funziona solo di giorno. Altri reparti arrancano. Il Marino, con l’Aou, stava lavorando bene: perché riportarlo alla Asl?».

Dibattito

Dai banchi di Forza Italia, Marco Tedde ha richiamato tutti alla concretezza. «Non possiamo chiudere con l’ennesima lista di lamentele. Serve una risoluzione vera». Per il Pd è stata Gabriella Esposito a riaprire lo spinoso tema del nuovo ospedale. «Se non dovesse essere realizzato, almeno si adegui il Civile». A difendere la riforma sanitaria Giusy Piccone dei Cinque Stelle: «Si sta cercando di ricostruire una sanità territoriale, restituendo autonomia ai presidi locali». Pure il consigliere regionale Valdo Di Nolfo ha tentato di calmare gli animi annunciando la ristrutturazione del blocco parto, con un finanziamento da quasi un milione. Il sindaco Cacciotto è fiducioso. «Le risposte sono arrivate: piano di rafforzamento del personale, impegni sulle strutture e lavori in corso». Michele Pais capogruppo della Lega punta il sito sull’assenza di rappresentanti della Regione: «Una scelta che considero irrispettosa nei confronti del Consiglio comunale e della città di Alghero».

RIPRODUZIONE RISERVATA