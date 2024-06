Non solo mare ma anche ciliegie 

L’estate lanuseina prende il via con la Fiera delle ciliegie, l’ultimo weekend di giugno, e prosegue con Non solo mare, organizzato dal ricostituito centro commerciale naturale Le Falere. La fiera numero trentanove inizia il giovedì, fino a domenica 27 con un mix di musica, degustazioni di prodotti tipici, archeologia e natura, incontri di settore sulla cerasicoltura, artigianato, cultura e tradizione a fare da cornice alle ciliegie locali tra cantine storiche e forni.

Ogni venerdì di luglio e agosto, invece, il centro storico ospiterà Non solo mare. Il programma per l'estate 2024 è ricco di arte, musica, tradizione e identità, artigianato e buon cibo locale. Confermatissimi il Borgo di birra e la giornata dello sport, e, tra le indiscrezioni, una serata a tema: La notte in rosa, con cena sociale in pieno centro, per sensibilizzare sulla chiusura del punto nascite, e la notte nuragica con laboratori, tour guidati nel centro storico ed esposizioni per un racconto delle radici della comunità.

Federico Pili, presidente del ccn, dice: «L’obiettivo è creare un centro storico vivo, scoprire il paese a 360 gradi non solo dal punto di vista urbano ma anche identitario, perciò abbiamo voluto dare tanto spazio alla località, dagli spettacoli al food. È un progetto nato dal sentimento di appartenenza di tutti i soci che hanno contribuito a realizzarlo, si è creato proprio un bel movimento». I soci che hanno aderito, al momento (è ancora possibile iscriversi), sono una cinquantina, non solo tra i commercianti.

