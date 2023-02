Non solo mare, la stagione si allunga  

«Tra maggio e giugno e settembre e ottobre, ci sono gruppi che vengono proprio per fare un turismo cosiddetto culturale. Scelgono di visitare, accompagnati dai tour operator, le zone archeologiche più conosciute come Barumini, Nora, Orroli, ma è molto quotata anche la zona mineraria del Sulcis-Iglesiente. Poi ci sono i paesi come Orgosolo, Desulo che suscitano sempre molta curiosità. Io credo che la domanda sia cresciuta, negli ultimi, anche del 10 per cento».

«Oggi domanda e offerta sembra stiano camminando di pari passo», afferma Paolo Cogotzi delegato regionale Aiav, «le spiagge non passeranno mai di moda, ma si sta dando sempre più importanza alle sagre e alle feste. In tanti vengono fuori dal periodo estivo per partecipare, per esempio, al Carnevale di Mamoiada o alla Sartiglia, tra gli eventi più ambiti e ricercati c’è Sant’Efisio, che il primo maggio a Cagliari e dintorni porta un notevole numero di turisti».

Le spiagge e il mare cristallino per anni sono state l’attrazione principale del turismo nell’Isola, ma il ricco patrimonio ambientale e culturale negli ultimi tempi fa della Sardegna una delle mete turistiche più ricercate e ambite oltre il mare. Le visite ai siti archeologici, i cammini religiosi, le sagre e le feste tradizionali, i borghi antichi, le escursioni in montagna stanno, infatti, suscitando sempre maggiore interesse nei turisti.

L’obiettivo della Regione e di tutto il comparto è quello di riuscire a garantire un’offerta turistica a 360 gradi che tocchi coste ed entroterra dell’Isola.

La strada, però, è ancora lunga. Se è vero che oltre alle spettacolari spiagge della Costa Smeralda, di Pula o di Stintino, giusto per citarne alcune, i turisti scelgono di visitare anche altri centri dell’Isola, questi sono sempre i più famosi.

«Un ruolo di spicco oggi lo possono avere le Pro loco che insieme ai loro paesi devono puntare molto sul turismo esperienziale: c’è ancora da lavorare, bisogna migliorarsi e capire che si deve andare oltre la sagra per richiamare il turista anche il giorno dopo, non solo durante la festa», sottolinea Romano Massa, presidente Ente Pro Loco Sardegna, che a Uta ha dato vita a “Ballus”, un festival internazionale della musica folk.

«Nel nostro campo puntiamo a quelle che sono le usanze, i balli e le musiche tradizionali, senza dimenticare l’enogastronomia e, i turisti, soprattutto quelli stranieri, restano sempre molto affascinati e incuriositi. Si fanno coinvolgere dalla festa, ballano e cantano insieme ai gruppi durante le esibizioni».

Ma il cibo è il pezzo forte. «Non vogliono solo mangiare i prodotti tipici, ma anche imparare a farli. Per esempio, due turiste polacche che erano da noi ad agosto, sono tornate a novembre per imparare a fare i malloreddus. Quando abbiamo iniziato con il nostro Festival, non sapevano neanche dove fosse Uta, ora la conoscono e tornano: arrivano anche dalla Slovacchia, dalla Germania. Una coppia della Costa Rica, che è stata qui qualche anno fa ed è rimasta folgorata dai suoni e dal cibo, vorrebbe tornare per conoscere meglio l’Isola».

In Gallu ra, invece, il turismo marino balneare aiuta quello interno. «Un anno fa è nato il nostro distretto – spiega il presidente Gian Mario Pileri – che coinvolge 27 comuni, dieci costieri e gli altri dell’interno per fare rete e spingere il turista a visitare le altre zone. Ogni Comune, attraverso cinque motivazioni, deve stimolare il turista a visitare il proprio paese. Come distretto, con le nostre offerte, noi ci presentiamo al mercato francese, italiano, tedesco, inglese, spagnolo, del Nord Europa e arabo. Poi ci saranno gli Stati Uniti e quando sarà possibile la Russia: in questo modo cerchiamo di far conoscere tutta la Gallura e non solo le spiagge e i locali notturni».

