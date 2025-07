Non solo mare: ecco il turismo fluviale 

Per Barbagia e Ogliastra il turismo fluviale è una scommessa vincente. Crescono gli escursionisti che si immergono in laghi, fiumi, torrenti e piscine naturali. Gennargentu, Alto Flumendosa, Gusana (nella foto), Govossai. E poi Seulo e Gadoni, con le mete ambite con le piscine di “Sa Stiddiosa”, “Is Caddaias” e “Arredelus”. «Siamo fieri di essere tra i pionieri del turismo fluviale», evidenzia il sindaco di Seulo Enrico Murgia. «Siamo percussori dell’attività del kayak sul lago di Gusana», rilancia l’imprenditore turistico Paolo Mulas. «C’è una leggera flessione, ma confidiamo in un rilancio».

a pagina 33