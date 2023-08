Non solo mare, così Cagliari fa il pieno con musei e mostre 

Non solo mare e spiagge. Il Ferragosto appena trascorso è stato all’insegna della cultura. Senza abusare del termine “boom”, che sarebbe quantomeno azzardato, i dati delle presenze nei musei dell’Isola fotografano un bilancio molto incoraggiante. Cagliari fa il “botto” con una retrospettiva sulla fotografa Inge Morath, mentre per la “categoria” monumenti quello preferito dai tanti turisti presenti in città è l’Afiteatro romano (aperto solo in parte). Buone presenze anche all’Exma, dove appena pochi giorni fa ha inaugurato la mostra Nero Notte di Daniele Serra. Oltre il capoluogo, tira un bel sospiro di sollievo anche la Rete delle 21 aziende che operano nei beni culturali e hanno aderito al progetto “Smart, siti e musei in rete con il territorio si riflette sul turismo in Sardegna dell’estate 2023” che ha trovato sostegno nelle idee di “Sardegna un’isola sostenibile” e concretizzato in un bando di Sardegna Ricerche.

Il capoluogo

La decisione di tenere aperti i luoghi della cultura ha dunque premiato, e fa ben sperare per una continuare nella strada della giusta valorizzazione del patrimonio artistico e storico. Complessivamente, a Cagliari sono stati 1.127 i biglietti staccati nei siti della città. «L’apertura dei nostri centri culturali, monumenti e musei civici per Ferragosto, la costruttiva sinergia tra amministrazione ed enti gestori hanno consentito di realizzare e centrare obiettivi prestigiosi in ambito artistico-culturale, che proiettano la nostra città in tutto il mondo, in particolare con la mostra di Inge Morath al Palazzo di Città che conta numeri importanti», dice con soddisfazione Maria Dolores Picciau, assessora alla Cultura del Comune di Cagliari.

In effetti la retrospettiva di una delle più interessanti figure della storia della fotografia del Novecento, ospitata a Palazzo di Città, ha conquistato il primato nelle scelte di cagliaritani e turisti che hanno deciso di trascorrere il giorno più caldo dell’anno lontano dalle spiagge del Poetto e di Calamosca. Nel dettaglio, la rete dei musei civici cagliaritani (Galleria comunale, Museo Cardu e Palazzo di Città) ha conquistato 572 visitatori. Mentre i monumenti culturali (Anfiteatro, Cripta di Santa Restituta, Passeggiata coperta e Grotta della Vipera) hanno registrato 526 presenze.

Cultura Smart

Ha vinto anche la formula di Rete Smart, che ha proposto musei e aree archeologiche in rete, attraverso il portale www.smartarcheosardegna.it che descrive luoghi e contatti di questa rete di imprese e territorio interconnessi fra loro. Una proposta di cultura integrata all’ambiente e al paesaggio ma anche alla rete di servizi operanti nel territorio. In altre parole, musei ed aree archeologiche in vetrina dalla Gallura al Sulcis, dal Meilogu al Sinis ed alla Marmilla, quindi i castelli e i monumenti nuragici, punici o romani infine le chiese e i monasteri medievali. Il tutto legato in un processo di promozione reciproca.

Insomma, che fosse prima o dopo il tradizionale pranzo ferragostano, chi ha scelto di non trascorrere la giornata al mare ha preferito una passeggiata (reale o virtuale) nella cultura. E chele visite siano fioccate in un periodo solitamente di magra conforta in vista delle future stagioni culturali.

