Non solo mare, boom nei musei 

I due musei cittadini, da gennaio a settembre, hanno staccato insieme quasi 17mila biglietti battendo il record di sempre e ora la Fondazione Alghero si appresta a potenziare i servizi grazie a un bonus di 700 mila euro arrivato dal Ministero della Cultura. L’idea è di rendere più moderni e efficienti entrambi i siti che nemmeno in tempi pre-Covid avevano registrato una simile affluenza di pubblico. Il Museo del Corallo, ospitato in un edificio in stile liberty di via XX Settembre, espone i gioielli in oro rosso prodotti dalle botteghe degli orafi specializzati, pezzi unici ma anche documenti e filmati d’epoca. Al 30 settembre aveva già contato 11.241 visitatori, il 15 per cento in più rispetto al 2022 che pure si era chiuso in attivo. Il Museo Archeologico in via Carlo Alberto, allestito nei suoi tre piani per una superficie di mille metri quadrati, raccoglie invece le testimonianze archeologiche fino all’età moderna, attraverso i contesti più rappresentativi e rilevanti dal punto di vista storico e scientifico e racconta al visitatore la storia di Alghero con i reperti recuperati nei villaggi nuragici e nelle necropoli ipogeiche. Da gennaio a settembre ha accolto 5380 persone, con un incremento del 9 per cento.

Le prospettive

«Sta avendo riscontro la promozione dei due siti, il maggior orario di apertura e l'inserimento del biglietto unico», spiega il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, riferendosi all’Alghero-ticket che consente, con un unico abbonamento, di accedere a tredici siti, Grotta di Nettuno compresa, avendo un anno di tempo per completare le visite. All’orizzonte il potenziamento dei due musei grazie al finanziamento di 700mila euro del "Fondo Cultura 2021" che è stato in parte già impiegato per mettere in campo una serie di azioni per rendere ancora più accattivanti i musei. Sono in corso gli interventi per la digitalizzazione del patrimonio, il miglioramento della fruizione e dell’accessibilità, uniti ad azioni di comunicazione, come le nuove brochure, l’aggiunta di percorsi didattici e l’organizzazione di laboratori all’interno dei musei, per far conoscere maggiormente queste due realtà non solo ai turisti, ma anche ai residenti. «A gennaio invece prenderanno il via i lavori di ampliamento, con ulteriori sale espositive e nuovi arredi. Prima di Natale presenteremo il tour virtuale dei due musei perché sarà possibile visitarli anche in 3D».

