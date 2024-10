Non solo mare, boom di stranieri L’Isola piace anche in autunno 

È stato il proposito dichiarato dalla Regione negli ultimi decenni a ogni bilancio della stagione turistica in Sardegna. Destagionalizzare, tuttavia, è rimasto più che altro un verbo scioglilingua, e alla fine la chimera evocata si sta materializzando da sé. L’isola delle vacanze al mare piace sempre più in autunno e primavera, stupende stagioni classificate come periodo di spalla. Agosto è ancora il mese preferito (soprattutto dagli italiani), epperò diventa sempre più mordi e fuggi. Crescono – quanto ad arrivi, ma soprattutto presenze, cioè giorni di permanenza – aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre.

Il report regionale

È la fotografia scattata dal report sul turismo dell’Ufficio di statistica della Regione, dati che registrano l’andamento del numero di ospiti e giorni di permanenza nelle strutture ricettive dell’Isola dal 2017 al 2023. I dati ufficiali del 2024 non sono ancora disponibili, tuttavia Federalberghi certifica che quest’anno i mesi di bassa stagione valgono un +5% rispetto al ‘23. Un arco di sette anni, con in mezzo il Covid che ha contribuito, lo confermano gli operatori dell’accoglienza, al mutamento della cultura delle vacanze. Così, mentre nell’agosto 2017 i turisti che hanno prenotato in alberghi, bed and breakfast, campeggi della Sardegna furono 626.950 (con 3.830.976 pernottamenti); nel 2023 sono stati 660.509, di più certamente (tuttavia, non come i 701mila del 2019 e i 702mila del 2022), ma con meno giorni di vacanza: 3.525.577.

Primavera e autunno

Nel contempo, cresce la villeggiatura in bassa stagione e qui, come sempre, i più sono i turisti stranieri, ma anche la quota di italiani è in incremento. Aprile segna una crescita evidente: se nel 2017 gli arrivi nelle strutture ricettive erano 162.257 con 390.065 pernottamenti, nel 2023 la prima voce ha segnato 184.067 per un totale di 450mila pernottamenti. Anche a maggio la Sardegna comincia a essere una destinazione gradita: nel 2017 gli ospiti registrati sono stati 289.745 per 904.935 pernottamenti; nel 2023 erano 330.444 per un totale di 1.008.000 giorni di vacanza. Benissimo anche giugno, passato da 504.863 arrivi e 2.305.239 pernottamenti del 2017, a 547.777 arrivi e 2.261.852 notti del 2023. Sempre meglio anche il mese di settembre: sette anni fa gli ospiti ufficiali furono 484.300 (di cui 290mila stranieri) con 2.250.113 pernottamenti; lo scorso anno 572mila per 2.316.046 pernottamenti. Anche ottobre è cresciuto: dai 188mila arrivi del 2017 (708mila giorni di vacanza) si è passati ai 245mila del 2023 (con 804mila pernottamenti).

Numeri da interpretare

Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi, conferma l’andamento in crescita dei mesi di spalla, anche per il 2024. «I dati ufficiali non sono ancora disponibili», sottolinea, «ma è certo che rispetto allo scorso anno abbiamo un +5%, se non di più». Al di là della stagione estiva («Che più o meno farà i numeri del 2023, ed è già una cosa positiva perché nel resto d’Italia la crisi ha inciso maggiormente»), una buona tendenza dunque viene riscontrata anche in primavera e in autunno. «Al netto della crescita dovuta all’emersione del nero, il bilancio finale del 2024 sarà migliore dell’anno scorso perché abbiamo appunto recuperato con gli stranieri nei mesi di spalla». L’emersione è quella delle strutture extralberghiere (B&b, case vacanza) che dal 2023 sono sottoposte a una disciplina severa (a partire dal codice identificativo). Sardegna non solo mare. «Fuori stagione l’attrattore è l’ambiente», spiega Manca. «Ambiente, enogastronomia e cultura: in quest’ordine. Il turista arriva perché la Sardegna è un bel posto e perché si aspetta di mangiare bene e di trovare cultura, come dappertutto in Italia».

La storia che attrae

Conferma Giuseppe Melis, docente di marketing del turismo all’Università di Cagliari: «Ambiente, offerta culturale, buon cibo. Anche il clima aiuta, oltre al fatto che ci sono condizioni migliori. Senza dubbio possiamo affermare che i turisti, soprattutto gli stranieri, vengono per fruire del territorio». L’offerta culturale, sottolinea il professore, può diventare un attrattore importante. «Siti come Barumini, Cabras, Porto Flavia e altri cominciano a incuriosire anche quei turisti che magari sono arrivati in Sardegna per una vacanza a Cagliari. È la strada sulla quale bisogna continuare». E il discorso vale anche per i piccoli paesi. «Un borgo ben tenuto, pulito, accogliente dove magari c’è un piccolo museo, una mostra da visitare: esperienze che vanno comunicate e servite bene. Il lavoro da fare è ancora tanto, però ci sono segnali buoni».

