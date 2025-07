Non Solo Mare al via stasera: il Corso cambia musica 

Al via Non Solo Mare a Lanusei. Torna come l'iniziativa targata Centro Commerciale Naturale Le Falere e Comune per valorizzare le risorse commerciali e turistiche della comunità lanuseina e offrire a residenti e turisti serate all’insegna dell’intrattenimento e dello shopping. Ogni venerdì di luglio e agosto, una serie di serate a tema per tutti i gusti con via Roma che si fa pedonale dalle 20 a mezzanotte. Si parte stasera con punti musicali, negozi aperti, hobbisti e artigiani e intrattenimento. Il calendario prevede venerdì 11 la festa dello sport, e ancora una serata dedicata all'arte con artisti, pittori e scultori. Il 18 la semifinale di Miss Universo, il 25 una serata spettacolare con artisti di strada e aspettando RocceRosse&Blues. Nel mese di agosto non mancherà la notte nuragica, in collaborazione con il Nuragic Park. E ancora Andrea Loddo effettuerà la fusione del bronzo creando il bronzetto lanuseino. Ci sarà anche il Borgo di Birra e il Wine&Jazz Night. Si replica la notte rosa con una cena sociale in via Roma imbandita con tavoli. Si chiude il 29 agosto con una sfilata in memoria di Susy Arzu. «Una manifestazione a cui crediamo che mira a incentivare le persone a uscire, fare una passeggiata e acquisti in tranquillità, divertirsi. Un'iniziativa per conoscere Lanusei e attrarre anche visitatori dalla marina», dice l’assessore al Turismo Francesca Loi. (f. me.)

