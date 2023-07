Non solo libri, al liceo Da Vinci va in scena la tragedia greca 

La letteratura greca prima ancora che bagaglio culturale è diventata per gli studenti del liceo classico e dello scientifico del istituto superiore Da Vinci esperienza diretta ed emotività con cui affrontare e costruire il futuro. Trenta studenti che durante l’anno scolastico hanno seguito un laboratorio teatrale dedicato a Sofocle hanno messo in scena la tragedia Edipo a Colono. Non solo uno spettacolo ma l’epilogo di un’esperienza di maturazione che ha portato gli studenti all’acquisizione di consapevolezze importanti rispetto al vero significato della tragedia greca.

«L’Edipo a Colono - ha spiegato la professoressa Barbara Tavera, regista e responsabile del laboratorio - è una tragedia unica, poiché ci mostra, senza possibilità di fraintendimento, l’essenza dell’humanitas, la bellezza straordinaria a cui può assurgere l’uomo quando si comporta da uomo, il valore dell’empatia, la grandezza dell’individuo che si mostra fragile, ma che sa, al momento giusto, essere saggio, ritornare sui suoi passi, accogliere anziché respingere, comprendere anziché giudicare».

Un esito teatrale che ha estasiato il pubblico nell’aula magna della scuola. «Gli studenti con talento inaspettato hanno ridato vita e nuova energia ad un testo di duemilacinquecento anni fa - ha concluso Tavera - con una passione contagiosa e la dignità di crede profondamente nel messaggio di cui si fa interprete».

