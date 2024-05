Non solo legumi nel centro storico 

Ceci, fave e lenticchie torneranno protagonisti domani ad Albagiara, con la 22sima edizione della “Sagra dei legumi”, curata da Pro loco, Comune, consorzio Due Giare. Non solo legumi, ma anche tanti eventi collaterali. Si parte alle 8.30, nella Casa museo, con l’escursione sulla Giara, mentre alle 9 da casa Murru inizierà la gara di orienteering. Dalle 9.30 mostra mercato di arti e mestieri, alle 11 e alle 17 tour tra monumenti e chiese. Alle 13, nelle piazze Mercato e Mazzini, degustazione di piatti a base di legumi. Alle 15, a casa Murru la presentazione delle attività dell’associazione “Plastic free”. Dalle 15.30 suoni e musiche della tradizione, gli artisti di Girovagando e i Tumbarinos di Gavoi. Inoltre, nella Casa museo la proiezione del documentario “L’Altopiano dei cavallini” di Gianfranco Fois, le schede didattiche “Flora e fauna” di Eligio Testa, i cent’anni della radio per concessione di Pietro Paolo Casula e Rinaldo Ruggeri e “Ferro e anima” di Gianfranco Serra. A casa Murru “I colori di Giulia” di Giulia Melis, le zucche di “1000 dita per 100 mani” con gli alunni del Comprensivo, “A mano a mano” e “Caras” di Federico Serra, le foto di Rinaldo Ruggeri. A casa Serra la mostra di Jenny Serra. ( g. pa. )

