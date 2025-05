Non solo le spiagge dei vip: previste turbine in alto mare  a Cagliari, Alghero e nel Sulcis 

Non ci sono solo Olbia e la Gallura nel grande affare che riguarda l’off shore sardo. C’è anche l’ipotesi di parco eolico galleggiante da 825 Mw, con 55 aerogeneratori da 15 Mw ciascuno, situato al largo della Sella del Diavolo, su cui il Consiglio comunale di Cagliari ha tuttavia detto no senza esitazioni a febbraio alla proposta (della Renexia Spa) denominata Sardegna 2.

Sardegna 2

Nell’ordine del giorno approvato all’unanimità a Palazzo Bacaredda, l’assemblea ha impegnato la Giunta a valutare «con grande attenzione, in sede di Valutazione di impatto ambientale (Via), la completezza e l’adeguatezza del progetto, con particolare riferimento all’impatto sul paesaggio, sull’ambiente marino, sull’avifauna, sulle rotte di navigazione, sulle attività turistiche». Da allora tutto tace. Come per gli interventi programmati nel Sulcis e alla centrale eolica flottante Mistral, al largo di Alghero, che preoccupa non poco nell’enclave catalana.

I nuovi giganti

Ma a prendersi la scena ora sono soprattutto i giganti di Gallura, i quattro maxi parchi che copriranno con una distesa di pale eoliche galleggianti e sperimentali dalla Maddalena a Siniscola passando davanti alle acque limpide della Costa Smeralda. Due (Nurax e Poseidon), che dovrebbero essere costruiti in un’area di grandi canyon, dal grandissimo valore ecosistemico marino e dallo straordinario appeal per i turisti, sono addirittura alla valutazione di impatto ambientale, cioè alla fase terminale della procedura di autorizzazione che precede l’avvio degli interventi. Il parco più grande, il Sardinia North Est, è l’unico che avrà la connessione a Civitavecchia, con 80 aerogeneratori alti 323 metri. Gli altri tre connetteranno i loro cavi a Pittulongu, la spiaggia degli olbiesi che, in qualche modo, dovranno convivere con i nuovi scenari decisi dai signori del vento. Parliamo di Poseidon (72 aerogeneratori alti 280 metri), Tibula (65 torri alte 268 metri) e, appunto, Nurax (33 pale alte 290 metri).

Le posizioni

La mancata partecipazione degli enti interessati alla conferenza di servizi per Nurax ha creato non poche polemiche nei giorni scorsi. Ma anche in questo caso è il gioco delle parti. L’amministrazione comunale di Olbia, ad esempio, si è a più riprese dichiarata favorevole all’eolico offshore, purché le torri eoliche non siano visibili dalla costa. E – come ha fatto notare il sindaco Settimo Nizzi – in questo caso si sta parlando di interventi da realizzare a cinquanta chilometri dalla costa. I comitati, studi alla mano, hanno comunque fatto notare che il giganti si possono scorgere da più località: «A danno», fanno notare, «dell’economia turistica dalla quale si spera possa arrivare sviluppo e benessere».

