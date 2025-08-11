Non solo il botulino: polmonite emorragica fatale per la 38enne 

Non solo botulino. Roberta Pitzalis, 38 anni di Guasila, sarebbe morta principalmente per l’intossicazione provocata dalla tossina botulinica ma, come concausa, anche per una polmonite emorragica conseguenza dell’intubazione per la ventilazione assistita durante il ricovero in ospedale. È quanto emerso, per ora, dall’autopsia svolta ieri mattina dal medico legale Matteo Nioi, incaricato dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia nell’indagine per omicidio colposo e commercio di alimenti nocivi. Inchiesta avviata dopo la tragica fine della donna, tra le otto persone finite in ospedale dopo aver ingerito – secondo gli investigatori – cibi con della salsa guacamole alla “Fiesta Latina” di Monserrato del 22 luglio.

Ulteriori accertamenti

All’esame ha partecipato anche il medico Alberto Chighine, nominato come consulente di parte dalla famiglia della donna, assistita dall’avvocato Francesco Marongiu. L’unico indagato, l’argentino Cristian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco in cui sarebbero stati serviti gli alimenti contaminati, è invece difeso dal legale Maurizio Mereu: non è stato nominato alcun consulente. Il medico legale si è preso novanta giorni per consegnare l’esito di una lunga serie di esami diagnostici, chimici e istologici che dovranno chiarire ulteriormente cause, tempi e modalità della morte della 38enne. Tra le richieste avanzate dalla Procura, anche quella di valutare eventuali negligenze degli operatori sanitari. Anche perché, come emerso dai primi accertamenti, Roberta Pitzalis dopo il ricovero al Brotzu sembrava essere in miglioramento: aveva iniziato a muovere nuovamente le mani e c’era stata anche una ripresa rispetto alle iniziali problematiche nella vista. Da qui la decisione di trasferirla al Businco. Poi la situazione è precipitata. E, come emerso dall’autopsia, oltre all’intossicazione da botulino, la ventilazione meccanica ha causato una polmonite emorragica, come purtroppo può accadere quando c’è un’intubazione. Gli ulteriori esami che svolgerà il medico legale, anche con un anatomopatologo che verrà nominato dalla Procura, dovranno chiarire quando si è manifestata la polmonite e quale coefficiente di responsabilità abbia avuto nella morte della donna. Non solo. Il trasferimento di ospedale può aver influito sul peggioramento del quadro clinico? Perché? Per ora comunque non ci sono nuovi indagati. Il corpo è stato restituito ai familiari: oggi alle 11 i funerali al santuario della Beata Vergine Assunta a Guasila.

L’attesa

L’unica persona per sotto accusa, l’argentino titolare del chiosco in cui sarebbero stati serviti gli alimenti contaminati, attraverso il suo avvocato Mereu, conferma di «essere a disposizione per ogni chiarimento su quanto accaduto e di attendere fiducioso l’esito delle indagini». E la Procura ha incaricato il super-esperto Fabrizio Anniballi, tecnologo alimentare del Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità, di esaminare i campioni di tacos e salsa guacamole sequestrati dal Nas e dagli ispettori della Asl a Tortolì, quando è scattato l’allarme dopo i primi ricoveri d’urgenza legati alla serata del 22 luglio.

Le ipotesi iniziali

Da quanto emerge, appena la donna era arrivata in ospedale, la prima ipotesi era stata di sclerosi, vista la sintomatologia. Esclusa quasi subito, si era ipotizzata un’altra malattia ma poi ci sono stati i ricoveri delle altre persone con gli stessi sintomi. Le indagini epidemiologiche sui casi simili hanno portato poi alla diagnosi definitiva di botulino. Quattro persone intossicate – sempre per aver ingerito la salsa guacamole nella “Fiesta Latina” di Monserrato del 22 luglio – sono state dimesse quasi subito mentre un bambino di 11 anni è in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli di Roma. Restano gravi ma stabili una 14enne e una 62enne, ricoverate al Policlinico di Monserrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA