Non solo i parenti  anche l’ex Biondini in visita ai rossoblù 

Inviato

Saint-Vincent. Nel ritiro rossoblù in Val d’Aosta si sono visti più i genitori di Gianluca Lapadula che lui, costretto quasi subito al viavai con Villa Stuart a Roma sino all’intervento alla caviglia. Il padre e la madre dell’attaccante italo-peruviano sono arrivati a Saint-Vincent quando il figlio era già sotto i ferri, si sono comunque trattenuti per l’allenamento al termine del quale hanno voluto fare una foto con Ranieri e Pavoletti. Si sono goduti il figlio sia in campo che nelle ore libere, invece, le famiglie di Dossena e Zappa.

Cinquanta palloni

Si chiama “Puma Orbita”, creato dalla Puma appunto, il nuovo pallone della Serie A 2023-2024. Colore predominante il bianco, tracce di blu e celeste e il logo dell’azienda tedesca in fucsia. Il Cagliari ne ha ricevuti cinquanta in tutto per la preparazione e - incredibile ma vero - non ne ha perso nemmeno uno da quando è in Val d’Aosta.

La cassa di Nandez

Canta e balla che ti passa (la fatica). Musica a palla nello spogliatoio rossoblù prima e dopo l’allenamento. La cassa l’ha portata Nandez direttamente da Asseminello e il ritmo sudamericano regna anche qui in Val d’Aosta. Reggono comunque i tormentoni italiani, “Italodisco” e “Disco Paradise” su tutti.

Torta rossoblù

Il ventottesimo compleanno di Deiola vale uno strappo alla regola. Così, al posto della classica crostata, l’altra sera dopo cena nella sala ristorante dell’hotel “Miramonti” di Saint-Vincent è spuntata una torta a base di crema e frutta che il vice capitano ha voluto offrire ai compagni e ai componenti dello staff per festeggiare. Qualche giorno fa, invece, Lella ha portato i pasticcini per festeggiare insieme alla squadra i suoi primi ventitré anni.

L’abbraccio con Piero

Insieme al presidente dell’Aic (Associazione italiana calciatori) Calcagno, c’era anche il suo vice Biondini in visita nel ritiro rossoblù per parlare delle problematiche della categoria. Biondini ha indossato la maglia del Cagliari dal 2006 e il 2012 e quando ha visto lo storico magazziniere Piero Massa lo ha subito abbracciato.