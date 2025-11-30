Non solo i gol: Finalmente il vero Esposito 

Secondo gol di fila, il terzo stagionale. Non porta punti ma tiene viva l’autostima di Sebastiano Esposito (fondamentale, manco a dirlo) e in generale conferma le potenzialità offensive del Cagliari (da gestire e valorizzare ulteriormente). Rischiava di diventare un caso e prigioniero del proprio talento, l’attaccante di Castellammare di Stabia, si è sbloccato anche mentalmente, non solo sotto porta, e può davvero essere lui il valore aggiunto nella corsa verso la salvezza così come lo era stato Piccoli la passata stagione (e come lo sarebbe potuto essere Belotti se non avesse dovuto alzare bandiera bianca dopo sole due partite).

I gol, ma non solo

«Il gol non è mai stato un’ossessione», ha tenuto a precisare sabato a Torino Esposito nel post gara. Per un attaccante è comunque il frutto di un lavoro quotidiano e - come ha detto l’allenatore Pisacane nella conferenza di giovedì - dà coraggio, serenità e la libertà mentale nel provare anche le giocate più difficili. «Non sono di quei calciatori che devono segnare per forza per stare bene. L’importante è che la mia prestazione possa aiutare la squadra: se un mio gol lo fa, tanta roba». E anche la prestazione, va detto, ha premiato gli sforzi dell’ex Inter, dal tocco pregiato non solo in occasione dello 0-1. Dal suo destro fatato sono nate le azioni più interessanti del Cagliari, compreso il lancio chirurgico per Idrissi. Rispetto alle precedenti gare, poi, l’apporto è stato prezioso anche in fase di non possesso. Ha recuperato diversi palloni, si è sacrificato per la causa dando proprio l’idea di un giocatore ritrovato e pronto a prendere finalmente per mano la squadra.

La fiducia di Pisacane

Valore aggiunto, appunto. Ma anche capocannoniere rossoblù insieme a Borrelli, con il quale cresce di partita in partita l’affinità, al di là delle difficoltà trovate dall’attacco del Cagliari allo “Stadium” e del modulo scelto di volta in volta dall’allenatore. Tra l’altro, proprio Pisacane ci ha messo la faccia anche quando faticava a entrare in circolo e, pur di averlo in campo, ha rinunciato al centravanti classico di riferimento (è successo col Bologna, poi ancora a Como prima della sosta). Fiducia ripagata, dunque. E dopo il gol della bandiera col Sassuolo, quello da un punto contro il Genoa e il terzo prestigioso in casa della Juve, Esposito vuole firmare una vittoria. Magari proprio domenica alla Domus contro la Roma.

