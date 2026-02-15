«Non solo Grazia, una via per Maria Giacobbe» 

Dopo 24 ore in cui Nuoro è tornata a essere al centro della cronaca politica e culturale, grazie al presidente Sergio Mattarella e alla figlia più nobile della Barbagia, la scrittrice Grazia Deledda, l’unica italiana a vincere il Nobel per la Letteratura, la città è rientrata nella sua normalità. Ci si interroga però su cosa abbia lasciato la giornata di sabato, a parte qualche polemica sulla bandiera sarda non esposta e sulla velocità della visita del Capo dello Stato. Di sicuro la pioggia e il freddo non hanno fermato i tanti nuoresi che hanno cercato di intercettare il presidente anche per un breve saluto. Qualcuno è rimasto deluso per il protocollo molto rigido, che non ha permesso un bagno di folla più intenso. Certamente, però, le parole del presidente sono state chiare e dirette, quando ha parlato del contributo fornito da Nuoro e dall’Isola al nostro Paese: «È un momento importante nella vita del mondo, non sempre chiaro, non sempre ordinato, ma il contributo che le nostre regioni forniscono alla vita nazionale è indispensabile per affrontare tutte le emergenze», ha detto.

L’Atene sarda

Peraltro, sul contributo fornito da Nuoro al nostro Paese, hanno insistito sia Marcello Fois, aprendo gli interventi di fronte al Capo dello Stato, che la governatrice Alessandra Todde, in particolare parlando di «impegno e responsabilità personale» della Deledda. Marcello Fois, invece, ha voluto elencare i nomi che hanno dato lustro alla città e non solo, come Sebastiano Satta, Francesco Ciusa, Pasquale Dessanay e Antonio Ballero, fino a Maria Giacobbe, per la quale ha chiesto al sindaco Emiliano Fenu, molto onorato di aver aperto in questo modo l’anno deleddiano, di dedicare una piazza o una strada alla scrittrice nata e cresciuta a Nuoro, prima di andare a vivere in Danimarca.

L’eredità

Ora la città, dunque, si trova a dover gestire una bella eredità: promuovere le celebrazioni per l’anno deleddiano con iniziative che siano all’altezza del primo atto, e vista la presenza di Mattarella non sarà facile. Di sicuro, è stata fatta una bella figura, a iniziare dalla visita alla Casa Deledda che ha mostrato tutta la sua bellezza e la capacità di essere un punto di riferimento per gli studi dedicati alla scrittrice, anche grazie ai documenti preziosi e ai fondi conservati dall’Isre. Un enorme patrimonio che mette in luce quanto l’opera di Grazia Deledda, come ha detto Stefania Lucamante, docente dell’Università di Cagliari, sia espressione di una svolta provocata «da una minoranza in una lingua maggiore». Una svolta che non a caso è arrivata da Nuoro.

