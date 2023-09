Non solo giornali: la nuova vita delle edicole 

Un format innovativo per avere il giornale sotto casa ma anche la spesa di tutti i giorni. Così le edicole si adeguano ai tempi che cambiano senza snaturare la propria identità, ma riscoprendosi centrali nella vita del quartiere. E lo fanno dopo che «il Consiglio regionale ha compiuto un importante passo avanti per il settore e per i consumatori della regione, approvando l'emendamento che consente alle edicole di vendere fino al 40% della loro superficie con prodotti alimentari non deperibili», dice con soddisfazione Francesco Spanu, presidente di Fenagi, la federazione delle edicole della provincia di Cagliari che aderisce alla Confesercenti.

La crescita

La decisione segna un progresso nella modernizzazione del settore delle edicole in Sardegna e mette la Sardegna in linea con le altre regioni italiane, Lombardia e Veneto, per esempio, dove la possibilità di fare spesa in edicola è in vigore da tempo. «Questa è una vittoria per le edicole e per i consumatori sardi», spiega ancora Spanu. «L’emendamento approvato in Consiglio rappresenta un importante passo avanti verso l'adeguamento del nostro settore alle esigenze moderne e alla competitività delle edicole. Ringraziamo il Consiglio regionale e il consigliere Stara per aver ascoltato le nostre richieste e per aver compreso l'importanza di questa opportunità per il settore», dice ancora.

Un successo

«Questa decisione», spiega ancora il rappresentante della Fenagi, «contribuirà non solo a migliorare il servizio che le edicole offrono alla comunità, ma rafforzerà anche la loro posizione economica, garantendo un futuro più stabile per le attività locali. La capacità di vendere prodotti alimentari non deperibili», come pasta, olio, zucchero, latte, caffè, solo per fare qualche esempio, «consentirà alle edicole di diversificare la loro offerta, offrendo ai cittadini un servizio più completo e conveniente. Inoltre, contribuirà a rafforzare il ruolo delle edicole come punto di riferimento nella vendita al dettaglio, favorendo la sostenibilità economica delle attività locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA