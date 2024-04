«Non solo giornali, informazioni ai turisti» 

Superare il più tradizionale modello di edicola necessita di una nuova prospettiva per affrontare la modernità. Francesco Spanu, edicolante di 47 anni di Cagliari, fa di questo obiettivo un auspicio per il futuro. «Ho acquistato nel dicembre 2022 l’edicola, ormai chiusa da oltre tre anni, del mio quartiere Fonsarda. Desideravo dare a un’edicola, con una storia trentennale alle spalle, una nuova vita». Titolare di un’attività di vendita dei giornali in via Bacaredda nel centro di Cagliari, Francesco Spanu è anche presidente di Fenagi (Federazione delle edicole della provincia di Cagliari), nata in seno alla Confesercenti Provinciale di Cagliari.

«Il modello va capovolto con l’introduzione nella nostra attività di nuovi servizi, così da sopperire agli evidenti costi alti di gestione. Il difficile periodo per le edicole può essere superato con un cambio di rotta». Ne è convinto Spanu tanto che è anche proprietario del brand edicola.io: «Servono edicole al passo con i tempi, con una gestione moderna: rappresentano in fondo dei presidi di quartiere, in zone strategiche della città». Le edicole stanno acquisendo una veste innovativa e competitiva come sancisce anche un recente provvedimento, approvato come integrazione alla legge 12 del 2011 (in materia di punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica) in Consiglio regionale lo scorso ottobre 2023, per il quale i titolari delle rivendite, oltre ai giornali, potranno utilizzare il 40% (in precedenza era il 30%) della loro superficie per prodotti alimentari non deperibili. Un passo in avanti che soddisfa il presidente di Fenagi: «Una pratica già presente in altre regioni e un segnale verso l’adeguamento alle esigenze dei consumatori».

La Fenagi è andata oltre con altre proposte, presentate a novembre, come spiega Spanu. «Proponiamo l’installazione di totem touchscream nelle edicole di Cagliari come punti di informazione interattivi e di vendita dei biglietti museali» sostiene. «La presenza capillare delle edicole può essere un vantaggio e uno stimolo per creare sinergie con gli operatori commerciali».

