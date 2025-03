«Non solo giornali, anche informazioni» 

Il mestiere dell’edicolante è un’esperienza appagante. Il fascino del chiosco, l’incontro di generazioni, lo scambio di storie di vita sono preziose peculiarità di questo lavoro e, poi, la vendita dei giornali: la carta trasuda di mondo, con narrazioni molteplici. Purtroppo però bisogna fare i conti anche con le difficoltà. «Nel 2025 sono trentaquattro anni di attività. Ho iniziato nel 1991 e la mia edicola si trova nel centro della città», esordisce Lele Defraia, titolare dello storico chiosco nei pressi della centrale piazza Sella di Iglesias, in via Gramsci.

La fiducia nell’edicolante una volta conquistata da parte dei lettori è impossibile perderla: il quartiere restituisce valore a un ruolo che negli ultimi anni ha assorbito non poche criticità. «Purtroppo gli ultimi cinque anni sono stati faticosi. Dal Covid in poi, la categoria a cui appartengo ha dovuto sopportare l’aumento dei costi e, al contempo, la perdita di qualche generazione di lettori. Manteniamo gli under60 ma scarseggiano gli under40», racconta determinato.

La concorrenza del web, un contratto nazionale ventennale da rivisitare e la liberalizzazione della vendita dei giornali nei centri commerciali sono fattori che necessitano di un confronto tra le parti di una filiera il cui anello debole è proprio rappresentato dagli edicolanti. «Se quindici anni fa c’erano trentadue edicole nella mia zona, ora siamo in undici. È evidente che tanto è cambiato. Serve più tutela per chi come noi rappresenta il legame con il pubblico», aggiunge Defraia.

Le esigenze dei tempi impongono novità e l’ingegno serve a cambiare rotta. «Rappresentiamo oggi anche degli hub turistici, lo siamo sempre stati in realtà proprio per il contatto diretto con la gente. La mia edicola è vicino all’ufficio informazioni e ho sempre svolto questo servizio, ora sarà riconosciuto», evidenzia l’edicolante, con una professionalità plurilingue.