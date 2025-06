Non solo ciliegie, la Fiera è un successo tra musica, cibo e vino 

Una fiera tutta da assaporare. Il percorso enogastronomico tra i vicoli in pietra, i forni e le antiche cantine è stato un viaggio apprezzato tra le ciliegie andate a ruba, i sapori di un tempo, le ricette tramandate. Tutto condito da vino locale e allietato dalla musica itinerante dei gruppi Abacada, Nuoro swing band e Tenores d’Ogliastra. Sempre più apprezzata, la sfilata dei gruppi folk della domenica mattina e quella delle maschere della sera. Il presidente Pro Loco, Giandomenico Contu fa un bilancio delle quattro giornate: «È andata bene, le persone sono soddisfatte. Sabato la festa era più distribuita in tutto il centro. I numeri sembrano superare le attese, buona parte delle cantine hanno terminato tutto. La sfilata dei gruppi folk piace come quella delle maschere». Ma il presidente guarda al futuro: «Si auspica sempre una maggiore collaborazione di tutta la comunità per offrire un’accoglienza migliore e far crescere la manifestazione».

Sandro Tegas, della storica Cantina Caddeo, commenta: «Rispetto all’anno scorso, abbiamo fatto poco di più. È andata bene, i cantinieri sono contenti e la conferma arriva su tutti i fronti e soprattutto dalle persone che cercano cibo particolare come la trippa o la carne di asinello». Conferma i numeri del 2024 Davide Loddo de Su mangasinu de Vittoria dove è stato realizzato un murale da Franco Mascia: «Abbiamo lavorato come lo scorso anno: i culurgiones sono una garanzia, soprattutto per i turisti». Sulla stessa scia Davide Pistis de Gli sbronzetti di tzia Viasenticca: «A pranzo abbiamo fatto il doppio dei numeri dell’anno scorso, anche perché le persone vengono in Ogliastra e vogliono i culurgiones».

