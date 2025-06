Non solo Ardia, sarà un mese di festa 

Il conto alla rovescia è partito da tempo e quando manca un mese all’Ardia è stato ufficializzato il programma della festa di san Costantino, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti dell’isola. La festa del “popolo sardo” è scandita da un fitto calendario di manifestazioni e spettacoli che ovviamente vede nell’Ardia a cavallo e a piedi, rispettivamente il 6-7 luglio e il 20 dello stesso mese, il cuore pulsante.

La novità

La grande novità di quest’anno è la location destinata ad accogliere le manifestazioni collaterali alla corsa nel santuario: piazza Pasquale Cocco. Il via ai festeggiamenti è previsto venerdì 21 alle 10 nella sala convegni “Sa prima ighina” dove la Pro Loco presenta la ristampa dei volumi “Il voto” di Pietro Casu e “Contro il destino” di Pasqualino Meloni, oltre all’inedito “La festa di San Costantino – analisi delle fonti”, importante contributo storiografico di Gianni Meloni e Giuseppe Seche.

Prove, messe, musica

Venerdì 29, dalle 19, le prove dell’Ardia nel santuario, seguite alle 21 da una serata musicale con band locali. Sabato 5 luglio, le celebrazioni religiose iniziano con le messe alle 9.30 e alle 19 nel santuario. Alle 22 il concerto del gruppo Ballade ballade bois, sempre nella suggestiva cornice del santuario.

Giornate clou

Alle prime luci dell’alba del 6 luglio le messe (dalle 6 e solenne concelebrazione alle 11). Alle 18.30 in piazza San Giovanni la consegna de sas pandelas, che anticipa l’attesissima Ardia a cavallo, alle 19 con fucilieri, cavalieri e la banda musicale di Monastir. Alle 22.30 spazio alla musica con il concerto degli Askra.

Lunedì 7 luglio si replica con la stessa intensità: messe all’alba, consegna de sas pandelas alle 7.30 e seconda Ardia alle 8, questa volta accompagnata dalla banda di Ales. Alle 18.30 solenne processione per le vie del paese e in chiusura, alle 22, concerto con Ludwig e dj Matrix.

Convegni e pariglie

I festeggiamenti proseguono il 13 luglio alle 21 in piazza Cocco con un convegno sulla storia dell’Ardia a cura dell’Auser; cinque giorni dopo spazio alla poesia estemporanea con Pier Sandro Pillonca e i poeti Bruno Agus e Dionigi Bitti, nel sagrato di San Giacomo.

Il 19 luglio, al mattino le messe in parrocchia, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle pariglie a cavallo, al campetto ippico, in collaborazione con l’Associazione ippica sedilese. A seguire, concerto in piazza con due nomi iconici della musica non solo sarda: Benito Urgu e i Collage.

Corsa a piedi

Domenica 20 luglio alle 6.30 la messa in parrocchia poi in piazza San Giovanni la consegna de sas pandelas per l’Ardia a piedi accompagnata dai fucilieri di Sedilo e dalla banda musicale di Monastir. Alle 22.30 il concerto di Maria Luisa Congiu chiuderà i festeggiamenti organizzati da associazione Santu Antine, Comune, Pro Loco e parrocchia.

