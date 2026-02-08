«Non so perché ho colpito Zoe» 

nizza monferrato. «Abbiamo discusso, le ho dato un pugno. Forse più pugni: io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l'ho buttata giù nel canale, l'ho solo lasciata cadere». Sono le parole con cui Alex Manna, 20 anni ancora da compiere ha ammesso l’aggressione che, nella notte tra venerdì e sabato, ha portato alla morte di Zoe Trinchero, 17 anni, trovata senza vita in un ruscello a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. Manna è detenuto nel carcere di Alessandria in attesa della convalida; la sua avvocata, Patrizia Gambino, lo incontrerà nelle prossime ore.

Toccherà all’autopsia accertare se Zoe avrebbe potuto salvarsi qualora fossero stati chiamati i soccorsi.

È certo che, dopo l’aggressione, il giovane ha abbandonato Zoe senza chiedere aiuto, tornando a casa della propria fidanzata per cambiarsi prima di rientrare dagli amici.

Il linciaggio sfiorato

Con loro, e poi con gli investigatori, Manna ha cercato di depistare le indagini, accusando un trentenne di origine africana, un musicista e insegnante noto in paese. «Mi spiace, ho fatto male», ha ammesso il 19enne.

Credendo alle sue accuse, sabato mattina una trentina di amici di Zoe si è radunata sotto casa dell’uomo indicato, che ha rischiato il linciaggio: i carabinieri lo hanno portato via per proteggerlo.

Il fratello del 30enne ringrazia le forze dell’ordine: «Qualcuno – dice – dovrà chiedergli scusa».

La ricostruzione

La ricostruzione dei fatti è ancora in corso. Zoe era uscita alle 21 dal bar della stazione, dove lavorava, per raggiungere gli amici in un garage usato come punto di ritrovo, vicino al luogo dell’omicidio. Mancava cibo per gli ultimi arrivati e lei, insieme a Manna, li ha accompagnati a comprare un kebab, rimanendo indietro. Da quel momento, l’unica versione è quella del giovane.

L’aggressione sarebbe avvenuta attorno a mezzanotte, il corpo ritrovato due ore dopo.

«Ossessivo e possessivo»

Manna avrebbe parlato di una relazione passata e di un tentativo di ricominciare, versione smentita dall’amica più cara di Zoe, Nicole, 19 anni, che chiarisce di aver avuto lei una relazione con Alex: «Ci siamo lasciati – riferisce la ragazza – perché non mi piaceva il suo comportamento. Non l'ho mai più sentito da aprile dell'anno scorso. Quando lui c'era, ormai di rado, io non andavo. Non ha un carattere facile e non è un tipo tranquillissimo. Con me era ossessivo e possessivo, non potevo parlare né uscire con nessuno. Non era cattivo, però è un po’ aggressivo. Con me non ha mai alzato le mani ma perde la pazienza facilmente. Quando perdeva la pazienza rompeva le cose». Sul telefono di Nicole c’è una chiamata persa di Zoe intorno alle 23,30. «Non capita mai – dice –, ma sono andata a dormire prestissimo e non riesco a perdonarmelo. Abbiamo la posizione condivisa, così sappiamo sempre dove siamo».

Lutto cittadino

Alex e Zoe erano entrambi di Montegrosso d’Asti, poco più di duemila abitanti. Il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, ha proclamato il lutto cittadino. Il paese era stato colpito pochi mesi fa anche dalla morte di Matilde Baldi. «Lei e Zoe erano cresciute insieme», ricorda la sindaca Monica Masino.

Ad Asti, intanto, “Non una di meno” è scesa in piazza per Zoe.

RIPRODUZIONE RISERVATA