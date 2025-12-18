«Non siamo un paese fantasma» 

Difficile che i lavori di ristrutturazione del ponte di ferro di Villaputzu – chiuso da oltre due anni - vengano portati a termine nel 2026 o, comunque, in tempi ragionevoli. Al danno però si è aggiunta la beffa: dal giorno della chiusura del ponte i cartelli con la scritta “Villaputzu” sono stati oscurati sia lungo la statale 125 Var che nella vecchia Orientale. E oggi, nonostante il paese sia raggiungibile transitando sul guado rialzato, i cartelli non sono stati ripristinati. Per l’Anas e per la Città Metropolitana, insomma, Villaputzu è un paese fantasma raggiungibile solo attraverso un giro di decine di chilometri da Quirra.

Le richieste inoltrate

Nei giorni scorsi il Comune di Villaputzu, dopo che anche la Regione ha dato il via libera al transito sul guado, ha chiesto all’Anas e alla Città Metropolitana di intervenire con urgenza. «Dal momento che la segnaletica attualmente installata», viene riportato, fra l’altro, nel documento firmato dal sindaco Sandro Porcu, «crea disagio agli utenti della strada diretti a Villaputzu che non vengono informati della presenza di un percorso alternativo percorribile dai soli veicoli (sino ad un massimo di 7 tonnellate) e visto anche che i mezzi di soccorso (ambulanze comprese) sono state autorizzati al transito sul guado, si chiede l’aggiornamento della segnaletica». In particolare, «l’apposizione di segnaletica temporanea di cantiere in corrispondenza degli svincoli sulla 125 Var (direzione Villaputzu) con divieto di transito per i soli veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7 tonnellate».

Le coordinate

Alla Città Metropolitana (competente per le strade provinciali) viene richiesto, inoltre, di rimuovere qualsiasi cartello di indicazione temporaneo che indica “strada chiusa”. Nella relazione il Comune ha allegato tutte le coordinate dei punti in cui si trovano i cartelli da aggiornare o rimuovere.

La sicurezza

L’Anas avrebbe già risposto chiedendo al Comune una integrazione, le indicazioni cioè su come e chi dovrebbe intervenire sul guado in caso di allerta meteo. «Stiamo procedendo», ha spiegato il sindaco Sandro Porcu, «a fornire anche queste integrazioni. Mi auguro che gli enti competenti intervengano nel più breve tempo possibile». L’auspicio principale è però rivolto ai lavori sul ponte di ferro: «L’impresa che si è aggiudicata l’appalto», ha concluso Porcu, «in questi due anni ha avanzato una serie di problematiche che le avrebbero impedito di procedere coi lavori nei tempi previsti. Adesso tutte queste riserve, grazie anche all’intervento della Città Metropolitana che è subentrata alla Provincia del Sud Sardegna, non ci sono più. Dunque o lavora, e bene, o si proceda alla revoca dell’appalto».

