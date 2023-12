“Non siamo soli”, attività per i pazienti psichiatrici 

Nuovi appuntamento per “Non siamo soli”, l’iniziativa del servizio di Riabilitazione psichiatrica del Dipartimento di salute mentale dell’Asl cagliaritana. I vari incontri che si stanno organizzando hanno l’obiettivo di sfruttare le festività natalizie e per il nuovo anno per far conoscere i servizi offerti dalla Riabilitazione psichiatrica, ma soprattutto è l’occasione per coinvolgere i pazienti e i loro familiari in un ciclo di appuntamenti da vivere tutti insieme, combattendo così la solitudine che molto spesso accompagna le persone con disagio mentale.

Ieri nuova giornata di questi appuntamenti, iniziati prima di Natale. Era intitolato “Un giorno nella redazione web La senti questa voce” del Centro diurno di Selargius, che ha invitato i pazienti dei vari laboratori per una giornata all’insegna del giornalismo online.

Il prossimo appuntamento è tra pochi giorni, il 2 gennaio, con il “Pranzo di inizio anno”. Il laboratorio di cucina invita i pazienti di tutti i laboratori a un pranzo di benvenuto nel nuovo anno. Nei due giorni successivi, il 3 e il 4 gennaio, ci saranno invece le “Uscite in compagnia” con la visita all’Orto botanico dell’Università e la passeggiata nelle vie di Cagliari tra i mercatini natalizi, seguita dalla visita al Planetario di Santa Gilla, poi pranzo e visione di un film al cinema.

Il ciclo di iniziative si chiude l’8 gennaio con la “Festa della musica 2024” a cura del gruppo musicale “The Healing” del Centro diurno di Selargius, in collaborazione con “Off Band” e “Grooving Again”.

Le iniziative che si stanno svolgendo nei Centri diurni dipartimentali di Selargius e Marina Piccola sono organizzati dal servizio Riabilitazione, residenze e Semiresidenze del dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Cagliari. L’obiettivo è offrire una continuità di servizi ai pazienti e loro familiari nel periodo delle feste.

L’iniziativa “Non siamo soli” è stata pensata per il coinvolgimento dei pazienti e dei loro familiari per la partecipazione continua dei percorsi riabilitativi proprio nel periodo delle feste, quando molti vivono la malattia in solitudine. Nel contempo, è anche un modo per diffondere la conoscenza dei servizi attivi (Centri diurni dipartimentali di Selargius e Marina Piccola) come luoghi dove portare avanti percorsi riabilitativi di sostegno negli ambiti di vita relazionale, di lavoro e sulle autonomie per pazienti in carico al dipartimento di Salute mentale dell’Asl di Cagliari.

