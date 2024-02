«Non siamo noi la coalizione del voto disgiunto» 

Otto per cento alle liste, 8,6 al candidato presidente. La Coalizione sarda di Renato Soru chiude così le Regionali 2024, senza variazioni rispetto al dato di avant’ieri, quando mancava lo scrutinio in un centinaio di seggi: lo sbarramento del 10 per cento non è raggiunto, la Rivoluzione gentile non entra in Consiglio.

Il dato politico è l’assenza di voto disgiunto. «Chi ha votato per la nostra alternativa – ha detto Simone Maulu, portavoce di Irs, il partito indipendentista alleato di Soru per il tramite di Vota Sardigna – ha scelto in blocco la proposta». Un aspetto, questo, che nella Coalizione sarda è stato esaminato con attenzione. Non fosse altro che la possibilità di scegliere Soru abbinato magari a un consigliere di centrodestra faceva parte di quelle accuse rimbalzate, anche sottotraccia, dal fronte del Campo largo.

La risposta ce l’ha Enrico Lai, segretario di Rifondazione. «Rispediamo al mittente le accuse di quanti ci bollavano come gli utili idioti del centrodestra. Così non è successo. La nostra proposta politica si è differenziata da quella degli altri due poli, segnando l’avvio di un nuovo percorso che andrà avanti».

Adesso l’obiettivo della Coalizione è metabolizzare la sconfitta, ammessa senza giri di parole anche da Soru, e riprendere la strada dei prossimi appuntamenti elettorale. Romina Mura, l’ex deputata che ha lasciato il Pd per scommettere sulla Rivoluzione gentile, ha passato il lunedì elettorale nel quartier generale del Corso Vittorio Emanuele, a Cagliari. «La polarizzazione che non ci ha premiato è figlia di una legge elettorale che va cambiata quanto prima». Anche Riccardo Lo Monaco, numero uno di +Europa in Sardegna, ha letto le percentuali della Coalizione sarda guardando alla convergenza di voti tra leadership e liste: «Rispetto a quanto successo negli altri schieramenti, chi ha abbracciato la Rivoluzione gentile l’ha fatto convintamente».

Con Soru era alleata Azione di Carlo Calenda che dopo la vittoria di Alessandra Todde ha riguardato subito verso il Campo largo, non escludendo possibili contatti con l’esperimento riuscito del Campo giusto, come Giuseppe Conte chiamata l'alleanza a trazione Pd-M5s, pronta a governare l’Isola. ( al. car. )

