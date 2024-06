«Todde – Solinas, su Arpas la stessa musica». È quanto recita lo striscione comparso ieri tra le bandiere della Fp Cgil in viale Trento a Cagliari, sotto il palazzo della Giunta regionale, dove i lavoratori e le lavoratrici di Arpas iscritti al sindacato si sono riuniti in assemblea. L’iniziativa è legata al mancato passaggio per circa 300 lavoratori e lavoratrici dal contratto del comparto sanità a quello della Regione, previsto da una legge del 2021, che resta però ancora solo sulla carta: «Non siamo lavoratori di serie B», gridano. I manifestanti chiedono all’attuale Giunta «discontinuità» con quella di Solinas e soprattutto l’applicazione della legge in tutte le sue parti.

Le voci

«È cambiata la Giunta ma la vertenza non si sblocca – denuncia la segretaria generale della Fp Cgil Sardegna Roberta Gessa -, noi chiediamo che le lavoratrici e i lavoratori abbiano gli stessi diritti e lo stesso contratto dei loro colleghi, è una questione di rispetto delle regole, è una questione di dignità».

A distanza di quasi tre anni, infatti, dall’approvazione della legge 17 del 2021 che «con puntualità e chiarezza» prevedeva il transito dei dipendenti di Arpas dal comparto sanità al comparto regione, lavoratrici e lavoratori devono continuare ad assistere, perdendo salario rispetto ai loro colleghi del sistema regione, a un ritardo non più accettabile nell’applicazione della suddetta norma», prosegue la sindacalista. «Il Coran quando ha appurato che mancava il criterio cardine, cioè la maggioranza dei sindacati con diritto a contrarre, avrebbe dovuto semplicemente fermarsi». Per la Fp Cgil è dunque ora di porre fine alla vertenza: «L’accordo di cui si parla non tutela i dipendenti secondo quanto prevede la legge 17 e rappresenta un’idea di lavoro che non ci appartiene. Lavoratrici e lavoratori di Arpas, incardinata nelle competenze dell’assessorato all’Ambiente e finanziata dal bilancio regionale, svolgono funzioni di primaria importanza per la Sardegna, per cui devono vedersi riconosciute pari dignità e salario rispetto ai colleghi del sistema regione, nonché il mantenimento nello stipendio della professionalità acquisita in tanti anni di lavoro», incalza Gessa che ribadisce: «Oggi non sono più ammesse distrazioni».

Le richieste

L’agenzia si occupa di monitoraggio ambientale, fornisce supporto tecnico alle autorità su programmazioni e autorizzazioni sempre in campo ambientale, ma lo fanno con retribuzioni oggi diverse da un comparto all’altro. Inoltre attendono la costituzione «corretta» del tavolo di contrattazione, affinché tutte le risorse stanziate dal 2021 vengano messe a disposizione proprio per il passaggio di contratto.«Non è accettabile che vadano persi per strada 5,6 milioni di euro di risorse dei lavoratori che dal 2021, prima con 1,6 milioni per anno, poi con 2,4 milioni, sono stati previsti con legge regionale per il transito. Se la precedente Giunta ha agito per affossare i sacrosanti diritti di chi lavora anche da più di trent’anni con le specifiche competenze in ambito ambientale, esitando e non mantenendo gli impegni presi, alterando così anche la composizione del tavolo, ora noi chiediamo a questa Giunta e alla presidente una radicale discontinuità».

