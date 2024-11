«Non si trovano case in affitto» 

«Ho 51 anni e non riesco a trovare una casa in affitto», sono le preoccupanti parole Sabrina Serra. La sua non è una voce fuori dal coro ma una che si unisce a quelle dei tanti concittadini che sono alla ricerca di un’abitazione.Sabrina Serra lavora come badante e ogni mese riesce a racimolare una somma che le consentirebbe di pagare un affitto. Eppure da ben sei anni vive in condizioni disagiate: «Abito in una stanza umida e piena di muffa, senza residenza e in condivisione con altre persone». La donna non si arrende, ogni mattina va a lavorare e spera di trovare una degna sistemazione: «Gli affitti sono alti (chiedono fino a 700 euro per un bivano) e i proprietari vogliono caparre spropositate. Si trovano perlopiù affitti a breve termine o con gli stessi vincoli: no famiglia, no bambini, no animali, no fumatori».

“No giovani coppie”

Alla sua richiesta di aiuto inviata a mezzo social ha ricevuto centinaia di messaggi di condivisione, alcuni di persone che sono nella sua stessa situazione: «Non riusciamo a trovare casa in affitto - racconta Jessica Erika Meloni, 35 anni - nonostante lavoriamo sia io che il mio compagno, con entrate pari a 2.900 euro mensili. Ci chiudono la porta in faccia perché con due bambine piccole non si fidano». Francesca Curridori, 26 anni, si pone un quesito: «Io e il mio compagno abbiamo una buona entrata e due garanti. Siamo giovani, appena tornati in Sardegna dall’estero per provare a sistemarci nella nostra terra. Come mai troviamo solo persone che non rispondono alla nostra richiesta di visionare gli appartamenti?». Oltre quelle dei giovani sono tante anche le voci degli anziani e dei disabili in serie difficoltà. Dall’altra parte ci sono i proprietari di casa, i quali devono tenere gli occhi vigili su tutta una serie di aspetti.

I problemi

«Ad affittare casa - dichiara Antonella Veri, 60 anni - si fa in un attimo. Tuttavia, prima di firmare un contratto, è assolutamente necessario verificare che l’aspirante locatario abbia un contratto regolare e possa dimostrare i suoi introiti mensili. Ma se non si affitta a persone fidate e referenziate si rischia comunque di non essere pagati o, ancora peggio, che vengano rovinati l’immobile e l’arredo». Assemini è in linea con i comuni limitrofi. I prezzi dei pochi affitti disponibili sono in salita, come dimostrano i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare: l’aumento è del 13 per cento rispetto a gennaio 2023. Il Comune cerca soluzioni per arginare l’emergenza abitativa con un progetto da 530mila euro.

