Non si trova l’arma del delitto 

Tutti in fila davanti al divano maledetto: il magistrato inquirente, i carabinieri del Ris, il medico legale, la consulente della Procura, gli avvocati della difesa e di parte civile. Ieri per la prima volta il pubblico ministero Marco Cocco ha effettuato un sopralluogo a San Sperate, nella casa dove abitavano Igor Sollai, 43 anni, autotrasportatore di Assemini, e la moglie Francesca Deidda, 42 anni, operatrice di call center di Elmas. Lui adesso è in carcere a Uta con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere per aver assassinato la moglie; lei è rinchiusa in una cella frigorifera in attesa di un funerale.

In via Monastir

La trasferta a San Sperate si è resa necessaria dopo l’autopsia: il medico legale Roberto Demontis ha stabilito che Francesca è stata uccisa con un colpo secco alla testa con un corpo contundente largo circa dieci centimetri, pesante, in grado di provocare alla donna una ferita mortale tra la fronte e la parte destra del cranio. I rilievi del Ris hanno accertato che il divano era intriso di sangue: da qui la necessità, espressa da Giulia Caccia, antropologa dell’Università di Milano e consulente del pm, di visionare il divano dove Francesca – secondo le ipotesi investigative giorno dopo giorno suffragate dagli esami del Ris – era accovacciata, dove probabilmente dormiva in posizione quasi fetale.

La professoressa Caccia ha voluto verificare di persona, con l’aiuto degli esperti del Ris, le misure, il materiale e il rivestimento del bracciolo del divano, per valutare la corrispondenza con le fratture al cranio riscontrate durante l’autopsia.

Gli accertamenti sono proseguiti poi all’esterno della palazzina di via Monastir. Stando sempre alle risultanze dell’autopsia e ad alcuni ematomi presenti nel cadavere di Francesca, il sospetto degli inquirenti è che il suo assassino abbia nascosto il corpo senza vita dentro un borsone e che l’abbia calato dalla veranda che non si affaccia direttamente sulla strada. I carabinieri del Ris hanno cercato sul terreno eventuali prove, i risultati verranno comunicati al pm. Nessuna traccia dell’arma del delitto: d’altronde l’assassino ha avuto due mesi di tempo per nasconderla.

Rio Picocca

La carovana si è poi spostata lungo l’Orientale Sarda, al chilometro 43, vicino al Rio Picocca, dove il 18 luglio è stato ritrovato il borsone con il corpo senza vita di Francesca. La professoressa Caccia ha prelevato ulteriori campioni di terreno utili agli accertamenti scientifici. E domani arriverà a Cagliari l’entomologo Stefano Vanin, che dall’esame della microflora e microfauna ritrovata nel corpo di Francesca dovrà cercare di risalire alla data del decesso.

L’inchiesta

Secondo l’ipotesi del pm, Francesca è stata uccisa il 10 maggio: quel giorno lasciò il lavoro salutando come tutti i giorni le colleghe, poi non si è più ripresentata al lavoro, dal quale si è licenziata via e-mail l’indomani. Solo venti giorni dopo Andrea Deidda ha presentato domanda di scomparsa della sorella. In questo lasso di tempo dal telefonino di Francesca sono partiti messaggi strani per chi conosceva la 42enne di Elmas, con una punteggiatura inusuale. Da qui i sospetti delle amiche che non fosse lei a scrivere, che non si fosse allontanata volontariamente. E quelli del pm: è stata uccisa dal marito Igor Sollai, che dal carcere continua dichiararsi innocente.

La storia di Francesca ha sconvolto San Sperate, la Sardegna, l’Italia intera. Ieri il pm ha trovato all’ingresso della palazzina di San Sperate un pupazzetto e un biglietto per Francesca: «Dio ha in serbo un bellissimo futuro per te».

