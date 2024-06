Non si sblocca la trattativa tra Douglas Luiz e la Juventus 

Non si sblocca la maxi-operazione tra Juventus e Aston Villa che vede coinvolti Douglas Luiz, McKennie e Iling-Junior. Le parti lavorano per trovare altre contropartite da inserire, date le difficoltà di raggiungere un accordo tra il giocatore americano e il club inglese. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni dopo la definizione delle cifre, con un conguaglio economico in favore dell’Aston Villa tra i 18 e i 20 milioni di euro.

C’è invece il primo acquisto per Antonio Conte e il Napoli: arriva Rafa Marin, è stata raggiunta l’intesa tra il club azzurro e il Real Madrid per un trasferimento a titolo definitivo. Probabile l’inserimento di un diritto di riacquisto. I tifosi partenopei sono però in ansia per la frase di Kvaratskhelia dopo la sconfitta della Georgia contro la Turchia a Euro 2024: «Dopo gli Europei deciderò sul mio futuro», parole seguite alla bufera mediatica legata alle parole del suo agente e di suo padre (secondo i quali il giocatore vuole andare via) «Mi sento bene, sono concentrato unicamente sulla nazionale», ha detto il georgiano, «ora non ci penso, darò tutto per la Nazionale».

Alla Lazio piace Stengs, centrocampista del Feyenoord classe 1998 per il quale il club olandese ha proposto una cessione a titolo definitivo per 16-17 milioni più bonus per arrivare a 20 o uno scambio alla pari con Isaksen. I biancocelesti intanto hanno bloccato Dele-Bashiru, trequartista nigeriano classe 2001: offerta ufficiale all’Hatayspor per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 4. Belotti riflette sul Como, il trasferimento ancora non è fatto, ma la Roma ha trovato l’accordo col club per 5 milioni. L’esterno offensivo spagnolo Tete Morente sbarca a Lecce fino al 2027.

