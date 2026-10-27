Non si sa se Mastinu dovrà essere operato 

È l'infortunio più pesante per la Torres dei dieci subiti quest'anno. Per Giuseppe Mastinu si prevede uno stop di alcuni mesi, anche se ancora non ci sono notizie ufficiali sui tempi di recupero. La società ha comunicato la frattura di due vertebre cervicali in seguito alla rovinosa caduta su una spalla e sulla testa dopo il ponte di un avversario, peraltro neppure sanzionato dall'arbitro. Bisogna ancora verificare se sia necessaria un'operazione o se basti l'immobilizzazione che può arrivare sino a tre mesi. C'è poi la fase della fisioterapia, che deve portare al recupero del movimento corretto del corpo, in particolare del collo. E anche in questo caso i tempi non sono brevi. L'obiettivo resta quello del recupero completo.

Sui social sono arrivate centinaia di commenti a supporto di Mastinu, che oltre ad essere il giocatore di maggior talento della squadra è anche persona squisita, sempre equilibrata, apprezzata anche umanamente. Più in generale i tifosi riconoscono alla squadra allenata da Greco grande carattere in un campionato da record negativo per gli infortuni, che hanno letteralmente dimezzato l'organico. Purtroppo il mercato riapre a gennaio e sino a quella data si può attingere solo dagli svincolati.

Giampiero Marras