«Non si può sprecare un anno»  

Gavino Carta, numero uno di Cisl Sardegna, chiede, in questi ultimi mesi, di concentrarsi sul lavoro, l’assistenza sanitaria, sociale, la scuola e la formazione. «E tutto ciò che riguarda l’attenzione verso i sardi. Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo cosi come lo sono i fondi europei», afferma Carta che evidenzia anche la necessità di introdurre nuove riforme per l’autonomia. «Serve una Regione che pratichi il decentramento e la sussidiarietà rispetto ai comuni e le altre organizzazioni di rappresentanza. Una Regione che rivendichi allo Stato e all’Europa le sue peculiarità come conferma di un valore che va oltre l’autonomia differenziata e non che accetti di essere omologata».

Per il leader della Cgil sarda, Fausto Durante la costituzione di un comitato sardo di supporto alla candidatura di Sos Enattos per il telescopio Einstein ha la precedenza, così come l’emergenza sanitaria: «Assumere il prima possibile il personale che è previsto nelle piante organiche ma che ancora manca, per intervenire sulle liste d’attesa». Sui tavoli della Regione, però, è anche tempo di discutere il piano regionale dei trasporti e dell’istruzione: «È necessario per impostare una politica della mobilità, interna ed esterna alla Sardegna, capace di assicurare una vera ed efficace continuità territoriale. Inoltre serve un piano straordinario sulla scuola e l’istruzione, che preveda sostegno per il diritto allo studio e risorse per l’edilizia scolastica, oltre a interventi per rendere la formazione professionale che risponda alle esigenze dell’era digitale».

Lavoro, sanità, insularità, transizione ecologica, Pnrr, continuità territoriale e infrastrutture: sono i temi intorno a cui ruota la politica regionale e, a meno di un anno dalle prossime elezioni regionali, ancora in bilico e irrisolti. Questioni che, per gli addetti ai lavori, sono priorità e vanno subito affrontate per permettere «ai sardi di vivere come cittadini europei e all’Isola di uscire dalle sabbie mobili».

Le priorità

Senza dimenticare di «iniziare a ragionare realmente sulle questioni dell’energia e dell’industria, per superare il gap di competitività che frena lo sviluppo industriale e impedisce di realizzare la giusta transizione ecologica e ambientale dell’apparato produttivo».

Francesca Ticca, segretaria regionale Uil spera che «le parole al vento» degli ultimi anni, lascino, in questo appena iniziato, spazio a idee chiare. «Non possiamo continuare a vivere una condizione di disagio come quella attuale. Il lavoro è al centro di tutto, senza questo non c’è qualità della vita, prospettiva e futuro. Inoltre servono risposte importanti sulla continuità territoriale: non è possibile che la Sardegna sia un’isola troppo distante dal mondo. Devono investire sulle infrastrutture materiali e immateriali: abbiamo ancora vaste aree della Sardegna isolate che non riescono a comunicare».

«Grande coalizione»

Giorgio Delpiano, presidente di Confapi Sardegna, vedrebbe bene, invece, una sorta di governo Draghi in salsa sarda: «Un governo di larghe intese dove convergano tutti per il raggiungimento di obiettivi comuni. A iniziare dal Pnrr, ai trasporti, energia, legge urbanistica, accompagnato da un grande importante piano infrastrutturale. Se perdiamo ora il treno dei fondi europei, per l’Isola sarà difficile uscire dalla crisi». Anche Francesco Porcu, presidente regionale Cna, punta alla definizione di «un’idea di programmazione di medio e lungo periodo che serva a indirizzare la Sardegna verso un sentiero di sviluppo: viabilità, insularità, ma anche rendere più efficiente la pubblica amministrazione con la riconfigurazione della struttura regionale».

